Engañoso: Servel no ha excluido a adultos mayores de 90 años de la elección

Esta es una nota original de la Alianza Comprueba, liderada por Mala Espina, en colaboración con Agence France-Presse (AFP) Factual; y en la que participa Cooperativa.

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer a fines de junio la nómina especial de adultos mayores de 90 años que no participarán en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. En ese marco, circulan en redes sociales diversas publicaciones (1, 2) que indican que la entidad habría excluido en su totalidad a los electores mayores a dicha edad.

Las publicaciones indican que el Servel habría decidido por sí mismo excluir a los adultos mayores, esto como una medida para realizar intervencionismo en los resultados de las votaciones a favor del gobierno de Gabriel Boric, debido a que este grupo etario suele votar "con memoria por la libertad".

"EL SERVEL METIÓ MANOS EN LA URNA! El Servel por sí y ante sí decidió excluir del padrón electoral a los mayores de 90 años, es decir que aunque quieran ir a votar no podrán hacerlo porque ya no estarán en dicho padrón!", indica una de las publicaciones en la red social X, que alcanza las 45 mil visualizaciones.

Sin embargo, esto se trata de información engañosa. La nómina solamente incluye a un grupo específico de adultos mayores a 90 años. Además, esta nómina se realiza cada elección y su creación está establecida por la normativa electoral chilena.

Nómina especial del Servel no excluye a todos los adultos mayores de 90 años

Según informó el Servel en un comunicado, la nómina especial considera únicamente a un grupo específico de adultos mayores de 90 años, quienes no serán incorporados al padrón electoral que se utilizará en los comicios de noviembre, en base a información proporcionada por el Registro Civil. Este grupo está compuesto por:

Adultos mayores de 90 años que no tengan o no hayan renovado su cédula de identidad nacional, su cédula de identidad para extranjeros o pasaporte en los últimos 11 años.

Adultos mayores que no hayan votado en los últimos dos procesos electorales.

"Esta nómina comprende a las personas que, conforme al artículo 31 bis de la Ley N° 18.556, además de ser mayores de 90 años no cuentan con su documento de identidad vigente (…) A la condición anterior se suma que no hayan votado en los últimos dos procesos electorales", indicó el Servel.

Cabe mencionar que el Servel dispuso un periodo de reclamación para aquellos casos de personas que consideren que hayan sido incluidos en la nómina de forma errónea, sin embargo, este expiró el pasado domingo 13 de julio.

Además, y de acuerdo a lo informado por la entidad, la nómina de inhabilitados será sometida a una auditoría externa, con la lista auditada siendo publicada el 18 de agosto en el sitio web del Servel junto al padrón electoral auditado.

La nómina especial de inhabilitados está considerada dentro de la ley electoral chilena

De acuerdo a lo indicado en el artículo 31 BIS de la ley Nº 18.556, que regula sistema de inscripciones electorales y el servicio electoral chileno, el Servicio Electoral debe confeccionar en cada proceso electoral una nómina de inhabilitados previo a la elaboración del padrón electoral provisorio.

"Esta nómina contendrá a los electores mayores de 90 años que no cuenten con su documento de identidad vigente, por no haber obtenido o renovado su cédula nacional de identidad, en los últimos once años (…) y que además no hayan votado en las últimas dos elecciones", indica la normativa electoral.

En ese sentido, el artículo especifica que la nómina debe ser publicada por el Servel 140 días antes de que se realicen las elecciones o plebiscito correspondientes. Además, la entidad deberá notificar a las personas incluidas de su incorporación a la lista por medio de una carta certificada dirigida a su domicilio electoral.

"Para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 32, el Servicio Electoral no considerará a las personas individualizadas en la nómina especial de que trata el presente artículo, salvo que se hubiere dado lugar a la reclamación señalada en el inciso precedente, según corresponda", se explica en el artículo.

La nómina de inhabilitados ha sido elaborada en elecciones anteriores

Además, cabe mencionar que esta nómina de adultos mayores inhabilitados para votar ha sido elaborada y publicada por el Servel en procesos electorales anteriores. Por ejemplo, esta fue difundida en el sitio web de la institución para ambos plebiscitos constitucionales realizados en 2022 y 2023.

Sumado a esto, la nómina más antigua disponible en el sitio web del Servel corresponde a la elaborada para las Elecciones Municipales que se llevaron a cabo durante el año 2016.

Por otro lado, el Servicio Electoral desmintió por medio de sus redes sociales (1, 2, 3) que la nómina especial excluya del padrón electoral a todos los adultos mayores a 90 años, sino que solamente a aquellos adultos que no poseen o han renovado su cédula de identidad en 11 años y que no hayan votado en las últimas dos elecciones.

Por lo tanto, catalogamos como engañosa la información de que el Servel excluyó a todos los adultos mayores de 90 años del padrón electoral de las Elecciones Presidenciales 2025. La nómina especial solo comprende a un grupo específico de este grupo etario. Además, su creación está establecida por ley y ha sido publicada en procesos electorales anteriores.