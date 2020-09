El sociólogo Eugenio Guzmán (Libertad y Desarrollo) comentó en El Primer Café la polémica al interior de la centroizquierda por la irrupción en las encuestas del alcalde de Recoleta (PC), Daniel Jadue, quien ha acusado "anticomunismo" en la ex Concertación, luego de que varios dirigentes emblemáticos cuestionaran su eventual candidatura presidencial. "Es un provocador (...) Jadue tiene este vértigo provocador y lo van a tener sea o no sea candidato", planteó Guzmán, que cree que mientras el jefe comunal siga bien posicionado, "será una astilla, una piedra en el zapato compleja de administrar en las próximas discusiones"; no sólo la presidencial.

