Falso: video en que Kast propone reducir la PGU es un montaje

Esta es una nota original de la Alianza Comprueba, liderada por Mala Espina, en colaboración con Agence France-Presse (AFP) Factual; y en la que participa Cooperativa.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha propuesto un recorte de 6.000 millones de dólares al gasto estatal. En ese contexto, en noviembre de 2025 circula un video en el que supuestamente dice que va a reducir la Pensión Garantizada Universal (PGU) y a aumentar la edad de jubilación. Pero el contenido, compartido más de 46.000 veces en redes sociales, es falso. Un fragmento de una entrevista fue alterado con inteligencia artificial (IA) para atribuirle esos dichos.

"En mi gobierno disminuiremos la pensión garantizada universal… no porque no valoremos a nuestros adultos mayores, sino porque creemos que el sistema debe ser sostenible y responsable para las próximas generaciones", dice supuestamente el candidato en el video compartido en TikTok, Facebook, Instagram y X.

"Asimismo, la edad de jubilación cambiará, ya que en mi gobierno los hombres se jubilarán a los 75 años y las mujeres a los 70 años. ¿Y por qué hacemos este cambio? Porque la realidad cambió, vivimos más, trabajamos más años, necesitamos que el sistema sea estable", añade.

Algunas de las entradas añaden en el título del video: "Kast defiende las AFP", en alusión a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades privadas a cargo de las jubilaciones.

Captura de pantalla hecha el 25 de noviembre de 2025 de una publicación en TikTok

Los ganadores de la primera vuelta presidencial, la oficialista Jeannette Jara y el opositor Kast, se enfrentarán en un balotaje el 14 de diciembre de 2025.

En agosto, Kast propuso reducir el gasto del Estado en 6.000 millones de dólares en 18 meses. La iniciativa ha sido cuestionada por Jara, que ha tildado como "mentira" que esta medida no afecte la financiación de programas sociales.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio que aumenta la pensión base. En 2025 se aumentó a $250.000, unos 267 dólares (al 26 de noviembre) para mayores de 82 años, beneficiando a cerca de 391.000 personas.

En julio, el Partido Republicano lanzó la campaña "Te Amo PGU", en respuesta a acusaciones del oficialismo que señalaban que, si su sector llegaba a La Moneda, eliminaría este beneficio.

En su programa, Kast, quien en el pasado se ha manifestado a favor de las AFP, propone una modificación a la reforma de pensiones. El candidato ofrece un plan para eliminar el mecanismo por el cual parte de las cotizaciones previsionales de los trabajadores se entregan como préstamo al Estado.

Un video manipulado

Una búsqueda inversa de un fotograma del video viral con la herramienta InVID-WeVerify arrojó una entrevista al candidato publicada el 28 de octubre de 2025 en la cuenta en YouTube de Radio Infinita.

El metraje de 50:13 minutos, titulado "José Antonio Kast responde a constantes ataques de Boric: 'Le hace un daño al país'", muestra la conversación del republicano con el periodista Juan Manuel Astorga.

En el espacio abordan distintos temas, sin embargo, no se hace ninguna alusión a reducir la PGU ni a cambiar la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

El registro viral deja ver una leve inconsistencia entre la voz y el movimiento de la boca del político, una característica propia de los contenidos creados con IA. Además, por momentos, un recuadro negro cubre su boca, disimulando el desfase.

Una revisión con la herramienta Hiya, que detecta la clonación de voz con inteligencia artificial, arrojó que el registro fue "muy probablemente" generado artificialmente.

Captura de pantalla tomada el 25 de noviembre de 2025 del análisis de Hiya de In-VID WeVerify

Una lectura de las bases del programa 2025 de Kast no permitió ver una alusión a la PGU ni al aumento en la edad de jubilación. El "Plan Generación Dorada", enfocado en políticas públicas para personas de la tercera edad, tampoco menciona lo expuesto en el video viral.

Una revisión en Google con las palabras clave "aumento", "edad", "jubilación" y "Kast" entregó el programa de Kast en 2021, en el que sí se propuso un aumento en la edad de jubilación, a diferencia de la actual campaña.

Otra búsqueda con las palabras "reducir", "PGU" y "Kast" no arrojó iniciativas. En sus redes sociales se comparte la campaña "Te Amo PGU" (1, 2, 3, 4).