Franja de Winter y militancia de Jara marcaron debate en TV para primaria

A dos semanas de las primarias presidenciales del oficialismo, los candidatos del pacto Unidad por Chile participaron de un debate organizado por Canal 13, en el que conversaron sobre temas como seguridad, contingencia y economía.

Los abanderados Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jeannette Jara (Partido Comunista y Acción Humanista), Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Jaime Mulet (FRVS), tuvieron su primer cara a cara televisimvo en el que también se contra preguntaron sobre distintas temáticas.

No obstante, la candidata del Socialismo Democrático reparó que "la metodología (del debate) dio espacio para hablar de temas que son relevantes para las personas, aunque no dio mucho espacio para hablar de propuestas".

"Quisiera mencionar aquello, porque de lo que se trata una elección presidencial es de una propuesta de futuro. Y mientras las personas no tengan posibilidad de conocer qué estamos proponiendo, qué queremos hacer, cuál es nuestra mirada para solucionar los problemas, les va a faltar una parte de la información", aseveró Tohá.

Por su parte, Jaime Mulet hizo hincapié en que "hay gente que se nos ha ido de las votaciones. Muchas veces incluso pueden votar por la derecha".

En esa línea, el diputado dijo que "la contribución que estamos haciendo nosotros es traer a esa gente y traer a los grupos regionalistas que están en todo Chile y con quienes tenemos muchos vínculos, y a los grupos verdes porque somos el partido que coloca el tema especialmente de las urgencias climáticas para el calentamiento global en cada una de las políticas públicas".

Siguen los cuestionamientos por franja de Winter

Durante la conversación, siguió la polémica por la franja electoral del candidato frenteamplista Gonzalo Winter, cuya "visión" muestra como una "gran estafa" los años posteriores a la vuelta de la democracía, reprochó Carolina Tohá, aludiendo a los años de la Concertación.

"Yo no entiendo por qué cuando nosotros decimos cosas que ellos mismos han dicho se ponen el poncho, no tiene sentido. Yo los invito a entender que en las distintas épocas de nuestro país se han ido creando nuevos dolores. Por ejemplo, en los años 90 mucha gente entró al crédito. Eso es bueno, pero también significó que mucha gente viva angustiado por la deuda", reaccionó el diputado.

Y concluyó que "si la política y la izquierda deciden vanagloriarse de que logró darle crédito a la gente, y no preocuparse por atender el dolor que significa estar endeudado, entonces, la gente con razón va a sacudir nuestro sector y va a buscar respuestas en otro".

Jara y militancia en el PC: En la vida me mueven las convicciones, no una elección

En otro punto del debate, el frenteamplista le preguntó a la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, si renunciaría al Partido Comunista ante un eventual triunfo en las primarias.

"Es bien extraño pensar que vamos a combatir el anticomunismo, saliéndome yo del Partido Comunista. Lo que he dicho todo este tiempo es que a mí en la vida me mueven las convicciones, no una elección que es en una semana y media más o dos semanas", replicó la candidata.

Explicó que "quiero ser bien transparente con la gente, yo soy militante del Partido Comunista. Soy militante, lo soy desde pequeña y lo soy porque creo profundamente en la lucha que se da por los más desposeídos de nuestro país, por los trabajadores, por la gente más precarizada. Esa es mi motivación".

"Y así como militante que soy también soy capaz de construir alianzas amplias. Y eso lo he demostrado con hechos concretos, no son solo expectativas ni promesas", sostuvo.