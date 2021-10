Gabriel Boric: "No tengo ningún problema en hacerme un test de drogas"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró este martes que "no tiene problemas" en transparentar sus antecedentes de salud, luego de que en el debate de anoche fuera emplazado por el abanderado republicano, José Antonio Kast, a "mostrar su fecha médica y hacerse un test de drogas".

Ante esta situación, en diálogo con el programa Bienvenidos de Canal 13, Boric afirmó que "no tengo ningún problema en hacerme un test de drogas, yo no consumo droga. No tengo ningún problema en hablar de salud mental públicamente".

En esta línea, el diputado frenteamplista indicó que tiene "las manos y los pulmones limpios, me fumo un 'pucho' de vez en cuando, pero más allá de eso nada más".

"Mi ficha clínica va a decir que tuve una caída hace cuatro años donde me fracturé la clavícula y que estuve internado por Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en el Hospital Horwitz de la Universidad de Chile el 2018", detalló el abanderado de Apruebo Dignidad al medio antes citado, destacando también que "gracias a que pude acceder a tratamiento hoy tengo un TOC absolutamente controlado y que me permite ser completamente funcional".

Finalmente, dio cuenta que "no tengo problema en transparentar todas mis cosas".