Gran empresariado: Reformas de Bachelet generaron daños en la economía

En una entrevista con El Mercurio, Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se refirió a las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

La expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) es una de las cartas que suenan para postularse y, ante la pregunta de qué le evoca el nombre de la líder socialista, la timonel del gran empresariado hizo referencia a las reformas que impulsó durante sus mandatos y que fueron "complejas para el desarrollo económico del país".

"Yo creo que generaron daños en la economía y en nuestra capacidad de crecer", señaló Jimenez.

La presidenta de la CPC explicó que "se hicieron reformas tributarias que en parte son responsables del estancamiento; se hicieron reformas laborales; se hicieron reformas educacionales que han dado prueba de que han sido bastante criticas. Y no hay que olvidar que la educación, ese si que es el motor de desarrollo en el medio y en el largo plazo".

"Se requiere un cierto diagnóstico común de reformas que se generaron en un período, con la venia del mundo politico, y que no sé si se ha logrado hacer un diagnóstico compartido del efecto que esas reformas tuvieron", indicó.

En cuanto a cómo ve una posible candidatura de Bachelet, Jiménez apuntó a que todavía debe haber un reconocimiento de revertir ciertas reformas que se hicieron y mencionó la falta de alución al tema tributario en una posible campaña.

"Si es que hay convicción o no (sobre el tema tributario), yo no puedo saberlo, porque no he escuchado de ella ni de su eventual futuro equipo propuestas en esa materia. Y solo eso me permite juzgar a mí si es o no una buena carta presidencial. Es muy dificil en base a ni siquiera una candidatura formal", aseguró la dirigenta gremial.

Jimenez afirmó que quiere pensar que todas las agendas presidenciales tienen como prioridades "el crecimiento y la seguridad".