Insulza: La Presidencia no es para una persona que recién se interesa en ella

El senador socialista José Miguel Insulza reivindicó -dada su experiencia y extensa carrera política- su reconocido interés por la Presidencia de la República, pese a las varias ocasiones en las que ha sonado como presidenciable y dado pasos como candidato, sin llegar a las instancias electorales decisivas.

Esta misma semana, en radio Pauta, el ex ministro dijo que "estar disponible" para ser abanderado presidencial, aunque aclaró que esto no equivale a decir: "Elíjanme a mí, aquí está mi candidatura".

Sobre dichos conceptos profundizó en una entrevista con La Tercera: "No he dicho que haya que empezar la campaña presidencial ahora ni mucho menos. Respondí de manera muy precisa a una pregunta que fue muy concreta: ¿A usted le interesa o no esto? Usted tiene que decir 'me interesa' o 'no me interesa', y yo dije: 'Sí, me interesa'. Ahora, ¿estoy armando una candidatura?, ¿me estoy proponiendo? No, solamente contesté", sostuvo.

Consultado por la aparición de otros nombres al interior de la centroizquierda, el ex canciller apuntó que "estas cosas las define, primero, el tener una experiencia y una carrera".

"La Presidencia de la República no es para todos, no es para una persona que se ha venido interesando recién por esto. Tiene que tener respaldo e ideas. Así que el decantamiento se produce después, no hay que estar tan apurados", reflexionó.