Iván Flores no se descarta como presidenciable, pero "no es el momento" de hablar de candidaturas

El diputado Iván Flores (DC) no le cerró la puerta a una candidatura presidencial, pero afirmó que la prioridad de la ciudadanía hoy no es hablar de esa elección, que será en noviembre de 2021 y que volvieron a poner en el debate público algunos partidos luego del plebiscito constituyente del último domingo.

El legislador respondió de esa forma a la directiva regional de la Democracia Cristiana en Los Ríos -zona que él representa y de la cual fue su primer intendente (2007-2009)-, que lo propuso como presidenciable puesto que lo ven como la carta política necesaria para "asumir el liderazgo del país".

Mediante una carta destacaron que "Iván Flores ha demostrado valentía y coraje para conducir a Chile en momentos de incertidumbre", en directa alusión a la actitud que mostró el diputado en pleno estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019, cuando ejercía como presidente de la Cámara Baja.

Hoy no es aún el momento de candidaturas presidenciales, tampoco de cerrar puertas, pero sí de escuchar a la ciudadania, pero de verdad! Esta es mi respuesta a la demanda planteada por la base política de mi región de Los Ríos! Eso! Abrazos a todos! pic.twitter.com/3XtCRqSfhh — Iván Flores García (@ifloresdiputado) October 31, 2020

A través de un video colgado en sus redes sociales, Flores planteó que "es el momento de escuchar a la ciudadanía" y precisó que "los políticos tenemos que entender que las prioridades hoy las está poniendo la ciudadanía y no los intereses personales o partidarios".

Centrado en el proceso constituyente, sostuvo que aún hay que "resolver algunos vacíos respecto a la Convención Constitucional: todavía no se resuelve cómo vamos a hacer participar a los independientes, a los pueblos originarios u otras minorías que hoy plantean participar de manera particular; o cómo vamos a enfrentar con unidad (en la oposición) las elecciones a gobernadores regionales, a alcaldes y concejales, que son la primera línea de atención a la ciudadanía, no hay que olvidar los territorios".

No obstante, le surgen "otras preguntas y escenarios que son necesarios despejar antes de tomar una decisión tan trascendente y compleja" como la presidencial: "¿Estamos disponibles a buscar acuerdo políticos para hacer cambios estructurales; cómo vamos a enfrentar la pandemia y la pospandemia con todos los coletazos en los sociales y lo económico; cómo vamos a enfrentar el problema de la violencia y esta situación crítica de convivencia social que empezamos a sentir?", expuso.

Con todo, subrayó que su actual "meta política" es dar el salto al Senado como representante de dicha región, pero reconoció que "no cierra ninguna puerta" y, como enfatizó antes, "todo va a depender si hay generosidad y claridad política, y sobre todo si hay unión para enfrentar los grandes desafíos".