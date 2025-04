Jara: Apoyo del PS a Tohá hace "más entretenida" la primaria

La precandidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, comentó en Cooperativa que, ahora que su par del PPD, Carolina Tohá, cuenta con el apoyo del Partido Socialista, la primaria oficialista será "más entretenida".

Para la abanderada, era "esperable" que la extitular de Interior consiguiera el respaldo del PS "en el marco de lo que ellos han construido como Socialismo Democrático: entiendo que hicieron su propia deliberación y la respeto".

"Creo que hace más entretenida la primaria, le da más posibilidades de competitividad. Esta primaria tiene que ser muy convocante, y para eso -porque tenemos vocación de continuar con nuestro proyecto ojalá de centroizquierda en el gobierno-, debemos generar condiciones que permitan que esto sea en serio, no un tongo de primaria, como la que se estaba planteando en la derecha", profundizó la exministra en El Diario de Cooperativa.

Si bien reconoce que los socialistas mantienen una alianza con el PPD desde el retorno a la democracia, admitió que "me habría gustado que el PS hubiese decidido libertad de acción, pero entiendo y soy respetuosa del proceso de ellos. De hecho, nunca lo dije antes de que lo estuvieran discutiendo; es primera vez que lo digo, como ya tomaron su decisión".

"No me interesa intervenir en los debates de otros partidos, pero de que me habría gustado, me habría gustado. Para qué voy a decir una cosa que no es verdad", añadió Jara, aludiendo al apoyo que recibió de algunos socialistas en desmedro de Tohá.

Por otro lado, opinó que el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), "se equivocó" al sostener que Tohá sería una gran presidenta, todo después de que el Presidente Boric pidiera prescindencia a su gabinete: "Cuando uno está de ministro -lo digo por experiencia propia- tiene que ser muy cauteloso, porque tiene responsabilidades de Estado que cumplir", enfatizó.

Con todo, la militante comunista estima que "vamos a tener una primaria buena, competitiva, de ideas, y fraterna, porque al día siguiente, habrá que estar detrás del candidato o candidata que gane la primaria, que espero ser yo, por cierto".

"No tengo complejos en seguridad"

Consultada por sus prioridades en seguridad, Jara planteó que "me interesa mucho fortalecer las policías; veo cómo el narco llega a los sectores más populares, y se vive una vulnerabilidad importante. Los padres están angustiados por sus hijos metidos en la droga, y cada uno siente que hay riesgos de que pueda pasarle algo".

"Aunque se ha avanzado, se ha puesto énfasis en esto, no tengo complejos en materia de seguridad: para mí, es vital que las familias vivan tranquilas. Y esto se tiene que complementar con algo preventivo, evidentemente, porque si uno piensa en los niños de hoy, si no tienen ningún espacio público seguro, en el cual compartir con sus amigos, no pueden estar todo el día encerrados en la casa. Hay que dar alternativas", propuso.

En cuanto al atentado contra una central en Rucalhue, la precandidata apuntó que "entiendo que el Gobierno presentó una querella por Ley Antiterrorista. Me imagino que tienen antecedentes que yo no tenía, y en ese sentido, no tengo por qué dudar de que ese acto jurídico está bien fundado, y claramente, la quema de 50 camiones es algo extremadamente preocupante".