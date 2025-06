Jara ratificó "no más AFP" y oposición al acuerdo Codelco-SQM si es Presidenta

La ganadora de la primaria presidencial del oficialismo, la militante comunista Jeannette Jara, abordó este lunes sus definiciones programáticas en El Diario de Cooperativa, aclarando la postura de su candidatura en temas clave como el futuro de las AFP y el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama.

La exministra del Trabajo despejó la ambigüedad generada por declaraciones previas de su equipo, como la de Fernando Carmona, su jefe programático, de "para crecer primero hay que igualar", calificándola de "mala cuña" y enfatizando que "el crecimiento es indispensable".

Jara aseguró que su Gobierno buscará crecer tanto en mercados internacionales como en materia salarial. "Claramente lo que no vamos a hacer es esperar a que esto chorree, pero eso no quiere decir que vamos a partir igualando y después promover el crecimiento", señaló.

"No Más AFP"

Jara fue enfática al ratificar su compromiso con el "No Más AFP", una de las banderas históricas de su partido. "Evidentemente nosotros vamos a seguir adelante con el no más AFP. De eso no hay ninguna duda", sentenció, dejando claro que "no tiene sentido ganar una elección un día para dejar tus banderas al siguiente".

En ese sentido, dijo que la suya será una "coalición de centroizquierda" y que las propuestas se matizarán con las demás fuerzas del progresismo, pero sin abandonar sus convicciones fundamentales.

Respecto a la reforma previsional, Jara afirmó que su prioridad es implementarla, pero insistió en que esto debe ir de la mano con el principio del "No Más AFP". Aclaró que la negativa a eliminar las AFP fue una "imposición de la derecha" durante las negociaciones parlamentarias anteriores, no una disposición del oficialismo.

Subrayó que el futuro de las AFP "lo va a definir la gente y lo va a definir en función del Parlamento que elija", reconociendo que, "en buena medida", la actual conformación parlamentaria defiende el modelo.

La candidata también se refirió a la complejidad del acuerdo previsional vigente, señalando que le "faltan partes muy relevantes", a las que las AFP se oponen sustantivamente. Destacó la importancia de la licitación de nuevos afiliados, una medida que espera implementar bien si gana la elección, pues considera que hará que las comisiones bajen drásticamente. "Me preocupa que gane la ultraderecha y lo eche para atrás", expresó.

Acuerdo con SQM

En el espinoso tema del acuerdo alcanzado entre las empresas mineras Soquimich y Codelco para la extracción de litio en el Salar de Atacama, ubicado en la región homónima, la candidata mantuvo una postura crítica.

El trato, que fue anunciado por el Ejecutivo hace poco más de un año, busca la creación de la mayor empresa productora del mineral en Chile entre 2025 y 2060, que será controlada por SQM hasta 2031, fecha en la que transferirá el control a Codelco.

El Gobierno estima que, a partir de dicho año, el Estado reciba el 85% del margen operacional de la nueva producción, bajo una asociación en la que Codelco será titular del 51% de las acciones.

"No lo creo", respondió Jara ante la pregunta de si se matizarían sus críticas al trato con Codelco. Sin embargo, añadió una distinción importante: respetará lo que el Gobierno actual resuelva si el acuerdo ya está consolidado y resuelto al momento de una eventual asunción presidencial, en virtud del Estado de Derecho. "Pero si no (está resuelto), voy a buscar otro camino", advirtió.

Unidad de la centroizquierda y diálogo con la DC

Tras su victoria en la primaria del oficialismo, Jara se refirió a la crucial tarea de construir la unidad de la centroizquierda. En Cooperativa, la candidata expresó su firme disposición a "conversar con la Democracia Cristiana (DC) sin ninguna condición previa", manifestando su interés en "escucharles, acoger su momento político, su evaluación de la situación nacional y ver cómo pueden "construir un camino juntos".

En cuanto a la configuración de la lista parlamentaria, admitió que, si bien "sería lo óptimo" que hubiese una sola nómina para la coalición, reconoció que la realidad política es "difícil" y que el ideal "no se construye solamente de lo que uno desea".

Aunque los partidos involucrados en la primaria iniciarán conversaciones esta semana, Jara buscará que todos los sectores "se sientan acogidos, pero, además, tratar de abrir espacios hacia otros partidos que no están hoy día detrás de esta candidatura, como la DC, el Partido Popular y otros partidos que hay en nuestro país que de repente son más chiquititos, no se conocen, pero que también representan opiniones políticas relevantes".

Kast y Matthei son lo mismo, dice Jara

Consultada sobre su preferencia para competir en un eventual balotaje, Jara afirmó que no tiene predilección entre José Antonio Kast o Evelyn Matthei. "Con cualquiera de los dos voy a entregar todo para que seamos una candidatura competitiva y ojalá ganemos", declaró.

Sin embargo, Jara fue crítica al señalar que, si bien antes pensó que habría diferencias, ambos líderes de oposición "en términos políticos" son lo mismo, apuntando que el discurso adoptado por el comando de Matthei "es de ultraderecha, lamentablemente".

"No sé cómo pensarlo —agregó la candidata—, porque si es por razones electorales igual está me parece incorrecto (...) Negar a los demás, justificar muertes, no reconocer derechos históricos que tanto ha costado conquistar, realmente lo encuentro muy lamentable para la política chilena y yo creo que hay que enfrentar esas medidas con amor, con tranquilidad, con buenas políticas públicas más que con consignas y con frases grandilocuentes que extravían finalmente la mirada de lo relevante para la ciudadanía".

A pesar de la complejidad del escenario, Jara no dramatizó el camino que viene: admitió la preocupación por una posible apertura de Matthei hacia el centro, pero confía en el trabajo de su equipo y la disposición de las fuerzas del oficialismo.

"Todas esas cosas pueden pasar y vamos a trabajar para tratar de que no pasen. Yo creo que no hay nada que esté despejado por ahora y evidentemente me preocupa eso y me preocupan varios temas más, pero tengo una enorme confianza en nuestro trabajo y creo que ayer, con los equipos del Socialismo Democrático, del Frente Amplio, de mi propio partido, de Acción Humanista y del Frente Regionalista Verde, realmente -y a pesar de los resultados, porque yo me imagino que hubiera sido también complejo para los otros comandos- estuvieron todos en una muy buena disposición y eso es lo valorable", señaló la abanderada oficialista.

"Nosotros tenemos una tarea que es difícil, yo no veo aquí que esto esté despejado. Creo que hemos tenido una muy buena primaria, que tuvimos muy buen resultado en este caso para nosotros como la candidatura que represento, pero que efectivamente la primera vuelta es un escenario en el que tenemos que trabajar arduamente y no es muy distinto de lo que siempre corresponde hacer en política. Entonces, en realidad no lo dramatizo, sino que por el contrario: lo veo como una necesidad y una oportunidad", resaltó Jara.