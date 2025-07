Jara se abre a conversar con Landerretche: Me gustan mucho algunas de sus ideas innovadoras

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se abrió a tener una conversación con el economista Óscar Landerretche, luego que asegurara que no votará por ella en primera vuelta y que anulará su voto.

Este lunes, Jara recibió una serie de propuestas por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), oportunidad en la que destacó que "las veo como un insumo y lo que hago es seguir trabajando, y eso significa poder reunirse con distintos sectores de la sociedad chilena, incluso aquellos que podrían no estar muy convencidos".

"Me interesa mucho la opinión de Óscar Landerretche, creo que si se pueden dar espacios para dialogar y entenderse va a ser muy positivo. Me gustan mucho algunas ideas innovadoras que tiene en torno al modelo económico y voy a ver si es posible que podamos conversar en los próximos días y que me pueda escuchar", planteó.

Jara dijo que "sé que cada uno va a tomar la posición que le parezca más adecuada, pero a mí me interesa tratar que entre todos sumemos más".

Sobre la definición de la Democracia Cristiana, fijada para este sábado, la exministra valoró el trabajo de Alberto Undurraga (timonel del partido) en la tramitación de la reforma previsional, aunque dijo que no pretende inmiscuirse en la decisión.

El secretario general del PPD, José Toro, participó en una reunión con los partidos progresistas, incluyendo a la DC, destacando que "son buenas señales, creo que tiene que ver con la construcción de la unidad del progresismo, todos estos pasos son necesarios, tanto para construir una lista única como para también tener el respaldo de la Democracia Cristiana, que esperaría que pudieran estar detrás del candidato de la centroizquierda".

"Yo le haría un llamado a Landerretche a contribuir a un programa de centroizquierda que nos dé la garantía a todos los partidos y a todos los sectores", añadió.

Undurraga dejará presidencia DC si apoyan a Jara

El presidente de la DC, Alberto Undurraga, confirmó que dará un paso al costado si es que el partido decide apoyar la candidatura de Jara.

"Hemos sido invitados a esta reunión para escucharnos mutuamente sobre los distintos planteamientos, ustedes saben que nosotros tenemos una definición pendiente sobre el tema presidencial y en función de eso vamos a conversar", comentó esta jornada.

El parlamentario añadió que "yo espero que esa no sea la decisión que tome la Junta Nacional el próximo sábado, y si la tomara, lo que corresponde a un presidente, cuando tiene una postura que no es apoyada por sus bases, es dar un paso al lado, así que yo espero que eso no se concrete y el foco en todo caso está en evitar el quiebre de la Democracia Cristiana".