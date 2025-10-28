Síguenos:
País | Política | Presidenciales

Jara tildó de "propuesta imaginaria" idea de Kast de que migrantes irregulares paguen su expulsión

Publicado:
Periodista Radio: Camila López
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Durante el último debate, el republicano propuso que los infractores "colaboren" para financiar viajes que -según él- costarían 100 millones de pesos cada uno.

"Quiere subir a aviones que no existen y dirigir a destinos imaginarios a personas que, imaginariamente, pagarían su pasaje", ironizó la oficialista.

Jara tildó de
 ATON (archivo)

"Espero que la gente escuche lo que dicen los candidatos, porque lo que ha dicho Kast es extremadamente grave", fustigó Jara.

En portada

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, calificó como "insólita" e "imaginaria" la propuesta de su rival republicano, José Antonio Kast, de que en un eventual gobierno suyo, los más de 300 mil migrantes irregulares que residen en Chile paguen por su expulsión.

"Hemos calculado que con un avión de 100 personas, uno podría hacer viajes charter de 100 millones de pesos por avión y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile", explicó el abanderado en el debate televisivo del domingo, asegurando que "es mucho más económico, más que retenerlo (al infractor) en Chile, pedirle que colabore para vuelva a su patria".

"Cuando tenga sus papeles al día, si quiere volver a entrar, va a entrar por la puerta, nunca más por la ventana", puntualizó Kast.

Después de que el comando de Jara reaccionara con escepticismo, la propia candidata se pronunció al respecto este martes: "Es una propuesta imaginaria de un resultado imaginario: quiere subir (extranjeros a) aviones que no existen y dirigir a destinos imaginarios a personas que, imaginariamente, pagarían su pasaje", alertó.

"Realmente lo encuentro insólito, y espero que la gente escuche lo que dicen los candidatos, porque lo que ha dicho el candidato Kast es extremadamente grave", remarcó la militante comunista.

A modo de ejemplo, Jara observó: "La principal nación de la que provienen los migrantes irregulares en nuestro país es de Venezuela, y no los reciben (cuando retornan). Entonces, esos aviones imaginarios, ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario? Realmente son muy poco serias las propuestas".

La respuesta de Kast a estas objeciones no tardó en llegar: "Lo único insólito es la propuesta de la candidata Jara para regularizar más de 300 mil inmigrantes", publicó el republicano en X, aludiendo a una idea que la campaña oficialista ha refutado varias veces.

