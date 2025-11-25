Jara: "Uno puede tener capacidad crítica y también hacer propuestas"

La candidata oficialista Jeannette Jara (PC) abordó nuevamente el rechazo del republicano José Antonio Kast a asistir a debates y programas como "Las dos caras de la Moneda" de Canal 13, conducido por Mario Kreutzberger, "Don Francisco".

El vocero de la candidata, Francisco Vidal, abrió el debate este lunes en Cooperativa sobre si seguir con el emplazamiento contra Kast o enfocarse en difundir las propuestas de la campaña. Situación que ha generado dilema dentro del comando de la carta del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana.

En ese sentido, Jara reculó este martes en su ofensiva y aclaró que no ha dejado de hacer propuestas.

"Yo he estado en cientos de debates. No ahora solamente, estuve en una primaria antes. Y antes de eso estuve como ministra en cientos de debates. El punto es que ahora somos dos candidatos a la Presidencia de Chile. Esa es la gran diferencia", planteó.

En esa línea, aseveró que "si el candidato Kast optó por no ir, es su decisión. Yo ya señalé mi punto, yo estoy disponible para los debates. Ahora, de ahí a no ir a 'Las dos caras de la Moneda' y hacerle este desaire a Don Francisco, creo que hay un universo de diferencia".

"No es que una cosa suponga la otra, uno puede tener una capacidad crítica y también hacer propuestas. El punto es que ojalá salgan", sostuvo.