Jara y deuda por contribuciones del PC en sede de su comando: "No tenía idea"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, dijo este sábado que se enteró por la prensa sobre la deuda de 20 millones de pesos en contribuciones territoriales que suma su tienda, el Partido Comunista (PC), por el edificio que ocupó como sede de su comando para la reciente elección primaria.

Según informó El Líbero, esta suma corresponde a 11 trimestres impagos entre 2022 y 2025, derivados de los impuestos del edificio del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), ubicado en la comuna de Santiago.

La deuda incluye cerca de 17 millones de pesos impagos y dos millones de intereses, además de otro millón de pesos adeudado por el PC.

Consultada sobre esta revelación, Jara señaló que "todas las personas deben someterse al pago de sus obligaciones tributarias".

"Yo sugiero que ustedes le hagan esa pregunta a quien administra el ICAL, que no soy yo. De todas maneras, sí les quiero decir que no tenía idea y que me enteré efectivamente por la noticia que salió", agregó la abanderada oficialista.

Hasta el momento no se ha emitido una declaración oficial de la directiva del Partido Comunista respecto a esta situación. Sin embargo, fuentes cercanas a la colectividad han indicado que el convenio de pago con las autoridades correspondientes ha estado en proceso de actualización.

Rol de Bachelet: "No va a jugar un rol activo en el comando"

La candidata del progresismo también fue requerida por el papel que cumplirá en su campaña la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), con quien se reunió el viernes, indicando que la líder socialista "no va a jugar un rol activo en el comando".

"Ella (Bachelet) es expresidenta de la República en dos ocasiones. Además, lideró organismos internacionales, por tanto, tiene una altura -yo diría- de un patrimonio del país la Presidenta Bachelet, y el rol que va a jugar, por cierto, es como consejera, como compañera política, como amiga. Seguramente, estaremos conversando siempre", sostuvo Jara.