Kast, jefe de campaña de Briones, cree que Lavín es "totalmente" ganable

El senador de Evópoli Felipe Kast, coordinador político de la campaña del candidato presidencial de su partido, el ex ministro Ignacio Briones, cree "totalmente" que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), la figura política mejor evaluada de la derecha, es ganable en una primaria de Chile Vamos.

"Bueno, no es la primera vez que Joaquín Lavín corría favorito y finalmente no salió electo. Las campañas son para eso. Hay personas que llevan cuatro años en campañas, otros uno, otros seis meses. Nosotros apenas llevamos un mes desde que lo anunciamos. Nuestro desafío no es solo ganar, sino ganar con buenas razones, enfrentando el populismo y con propuestas ambiciosas", dijo el parlamentario a La Tercera PM.

"Totalmente (es ganable). Si no, no estaríamos compitiendo", afirmó Kast.

El senador Evópoli aseveró que a Briones -el último en subirse a una lucha con Lavín, Evelyn Matthei (UDI), Mario Desbordes (RN-PRI) y Sebastián Sichel (independiente)- "justamente lo elegimos porque no estará preocupado de las encuestas".

Además, aseguró que el ex secretario de Hacienda "se va a alejar" de La Moneda "si plantea algo que Briones no comparte": "Su actuar no estará determinado por la popularidad del Gobierno, sino que por las convicciones de Ignacio. Y del Gobierno", aseveró.