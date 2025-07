Kast negó estar detrás de la "campaña asquerosa" que denunció Matthei

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, descartó estar detrás de la campaña en que se acusó a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, de padecer alzheimer.

Luego que la candidata lo tratara como una "campaña asquerosa", el exdiputado replicó que "nosotros no hacemos campañas de ese tipo. Nunca haríamos una campaña en contra de los que no son nuestros adversarios políticos".

"Nosotros no nos dedicamos a hacer comentarios de lo que digan otros candidatos presidenciales. Descarto y condeno absolutamente este tipo de lenguaje, utilización de redes sociales, nosotros no hacemos ese tipo de campañas, nuestros militantes son muy respetuosos y responsables", añadió.

Kast dijo que "ustedes pueden ver como han actuado todos los líderes y dirigentes del Partido Republicano y ese jamás va a ser nuestro estilo".

En medio de esta polémica, el precandidato al Congreso del partido, Leandro Kunstmann, escribió en redes sociales -y posteriormente borró- que lo de Matthei "no es alzheimer, es locura temporal".

Al ser consultado sobre esto, Kast dijo que revisarán la situación.

Dirigentas de Chile Vamos respaldaron a Matthei

A través de un video publicado en redes sociales, una serie de figuras de la UDI, RN y Evópoli salieron al paso de la polémica, entregándole su respaldo a la exministra.

En el registro aparecen las senadoras María José Gatica y Paulina Núñez (RN), además de la secretaria general de ese partido, Andrea Balladares. Junto a ellas están la actual vocera del comando, Paula Daza, la senadora Carmen Gloria Aravena, la secretaria general de Evópoli, Macarena Cornejo, las exministras Isabel Plá y Karla Rubilar, la exsubsecretaria Katherine Martorell y la exsenadora Marcela Sabat.

"El odio digital silencia nuestras voces como mujer. Si es hombre, tiene carácter. Si es mujer, se le escapa la moto. ¿Y si fuera tu mamá, tu hija, tu hermana, tu señora, a la que atacaran así?", cuestionan en el registro.

Las dirigentas añaden: "Con la salud mental no se juega, no es un arma política. Los ataques misóginos no son debate, son violencia. La violencia virtual también es real. La democracia se debilita cuando se hostiga a las mujeres. El machismo se disfraza de opinión en redes. Ningún líder debiera pagar un precio emocional por participar en política".