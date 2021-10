Kast y posibilidad de trabajar con Chile Vamos: Estamos abiertos a llegar a los mejores acuerdos por el país

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró este domingo que está abierto a gobernar con Chile Vamos en caso de llegar a La Moneda, dado que -advirtió- es necesario lograr "los mejores acuerdos" para el país.

"Ellos (Chile Vamos) también van a necesitar de nosotros. Estamos abiertos a llegar a los mejores acuerdos para el país. Todos vamos a tener que abrirnos al diálogo", adelantó el abanderado en entrevista con El Mercurio, señalando también que "no es un problema transar" un ministro de esa coalición en un pregunto gobierno.

En esta línea, Kast aseguró que "uno puede hacer gobierno de coalición, uno puede ser parte de un gobierno de coalición, pero no por eso hay que decir que vamos a transar. Aquí todos tenemos que dar algo para mejorar la calidad de la política y mejorar la calidad de vida de las personas".

"Si alguien me dijera que me apoya, pero que ponga a esta persona de ministro y esa persona no es la adecuada para el ministerio, esa persona no va a estar", advirtió el candidato del Partido Republicano.

Sobre los acuerdos que debe llegar su partido con Chile Vamos, el abanderado indicó que más que exigencias lo que busca es que "haya un compromiso", ya que "hay muchas áreas en que podemos llegar a acuerdos".

"El Presidente Sebastian Piñera en su programa habló de achicar el Estado y no lo hizo; habló de combatir el terrroismo y no lo hizo; habló de sacar a los parientes y no lo hizo. Chile Vamos tuvo un acuerdo político que se plasmó en un programa de gobierno y yo creo que la mayoría de ellos sigue creyendo en ese programa en el cual nosotros también creímos. Hay puntos de unión", adelantó Kast al medio antes citado.

"Las personas están valorando y reconociendo lo que nosotros planteamos"

Por otra parte, sobre sus posibilidades de avanzar en una segunda vuelta en desmedro de Sebastián Sichel, candidato presidencial del oficialismo, Kast afirmó que las personas "están valorando y reconociendo" su labor.

"¿Y van a votar por Boric? Aquí se juegan dos modelos de sociedad. Un modelo de desarrollo, de libertad, o un modelo de subdesarrollo y totalitarismo. Hoy las personas están valorando y reconociendo lo que nosotros planteamos, que tiene mucho de sentido común, nada de extremo, y que siempre hemos planteado en el plano de las ideas", puntualizó el representante republicano.

Además, aseguró que en su posible gobierno "nunca ha sido transvales el derecho a la vida, la libertad; un Estado pequeño, eficiente y austero, fuerte en lo social".

"Ahí hay diferencias con las otras candidaturas, nosotros somos los únicos que planteamos una rebaja importante de impuestos", puntualizó.