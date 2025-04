La aventura presidencial de Paulina Vodanovic duró apenas dos semanas

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, declinó continuar con su precandidatura presidencial ante el Comité Central de la tienda, que se reunió nuevamente este lunes, en la previa de la inscripción de primarias oficialistas.

Así lo confirmó la Mesa Directiva minutos después del encuentro, agregando que "en respaldo a esta decisión, se adjunta la carta que fue enviada a los miembros del Comité Central, en la que detalla los fundamentos que la llevaron a adoptar esta postura".

La mentada misiva de Vodanovic releva que "necesitamos urgentemente poner al centro del debate nuestras ideas y propuestas, abandonando la simple disputa de personas, y elevar la discusión hacia la verdadera batalla cultural que está librando la ultraderecha. Ese es el dilema de fondo en este momento, una batalla cultural que pretende derribar avances democráticos y sociales de décadas".

"La izquierda no logrará enfrentar exitosamente ese dilema con la simple sumatoria de pequeñas causas identitarias. Tampoco logrará hacerlo con el simple concurso de personas en una primaria. Esto no se trata de individuos, se trata de ideas. El progresismo sólo logrará enfrentar a la ultraderecha a través de una reflexión profunda, de propuestas concretas y de una gran movilización partidaria", puntualiza.

Por ende, asegura que "en eso ha estado el PS. Por eso me proclamó candidata a la primaria y por eso he aceptado aquel encargo", al tiempo que reafirma que "las candidaturas son instrumentos, no son fines. Son instrumentos para construir propuestas y difundirlas en la ciudadanía. Por lo mismo, quienes compartimos una visión acerca de lo que está ocurriendo en Chile y el mundo, como es el Socialismo Democrático, debemos ser capaces de consensuar un marco de acción".

La Mesa Directiva del Partido Socialista de Chile informa que la Presidenta Paulina Vodanovic ha retirado su candidatura a las primarias presidenciales. Se adjunta la carta enviada al Comité Central. pic.twitter.com/uLbVCbwYIY — Partido Socialista de Chile (@PSChile) April 28, 2025

"Es por ello que invitamos a los partidos del Socialismo Democrático a una profunda reflexión en torno a las elecciones primarias. Estamos a tiempo para aunar propósitos entre nosotros. Luego será el momento de unir aun mayores esfuerzos con las candidaturas del Partido Comunista, Frente Amplio y Federación Regionalista Verde Social. Pero por ahora, quienes compartimos los principios e historia del Socialismo Democrático tenemos el deber de coordinar una plataforma común", emplazó la timonel.

El escrito finaliza apuntando que "espero que estas líneas den marco a la discusión política fraterna en el Comité Central. Siempre lo he dicho: el PS está hecho para los momentos difíciles y siempre ha estado del lado de la responsabilidad, fiel a sus principios".

#CooperativaContigo [Audio] Paulina Vodanovic, líder del Partido Socialista, tras declinar su candidatura presidencial: "La reflexión que hemos hecho es ponernos todos detrás de Carolina Tohá" https://t.co/MzvyYgXsMA pic.twitter.com/QwYZF0hGUg — Cooperativa (@Cooperativa) April 28, 2025

El diputado Raúl Leiva, miembro del Comité Central del PS, resaltó a su salida de la reunión "la generosidad de la senadora Vodanovic en orden a declinar su candidatura, y también fundar esa declinación en una carta, y esperamos que el Comité tome una definición. Luego de esto, se conversará con las distintas fuerzas, y para eso siempre hay disposición".

Después de que las demás colectividades del Socialismo Democrático confirmaran su apoyo a la carta del PPD, Carolina Tohá, la también senadora había señalado que si el Comité Central impulsó su nombre de forma unánime -decisión que fue anunciada el 12 de abril-, el mismo organismo era el único con la autoridad para bajarla.

Tohá valora "generosidad y compromiso con el futuro de Chile"

Unos minutos después del anuncio oficial, la exministra Tohá compartió una declaración al respecto en sus redes sociales, que comienza enviando "mi abrazo a la senadora Paulina Vodanovic y al Partido Socialista. Sé lo difícil que es tomar decisiones en torno a algo tan importante como una candidatura presidencial".

"Han sido semanas intensas, y su decisión de hoy habla de generosidad y de compromiso con algo más grande: el futuro de Chile y las ideas progresistas", valora el escrito de la precandidata PPD.

Asimismo, destaca que "el Partido Socialista ha sido siempre un pilar fundamental en las luchas por la democracia, la justicia social y los derechos de las personas en nuestro país. Conocemos bien la historia que se mantiene viva en cada compañero y compañera socialista, y el enorme aporte que pueden hacer en este momento decisivo".

"Hoy es un momento para respetar y valorar sus procesos y sus decisiones, y para prepararnos para las tareas que nos esperan. Aquí ha habido grandeza, y ello muestra una vez más que nuestro sector tiene vocación por sumar, unir y construir mayorías para gobernar", cierra Tohá, ahora la única precandidata del Socialismo Democrático.

Mi abrazo fraterno a Paulina Vodanovic y al Partido Socialista. Su decisión muestra generosidad y compromiso con Chile y con la unidad del progresismo. pic.twitter.com/iwNajAZSN4 — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) April 28, 2025

Por otro lado, el presidente del PC, Lautaro Carmona, comentó que "hay que tomar nota" de la salida de Vodanovic, "y seguir trabajando en que el alcance que tenga esta primaria sea el más ancho posible; que seamos capaces de movilizar a mucha gente, ya sea por la calidad de las candidaturas en disputa, como por la aceptación de las identidades políticas que están detrás de la convocatoria".

En medio de la inquietud en la Falange porque se auto-excluyó de los comicios, el dirigente opinó que "más amplio sería -insisto- si estuviera también integrándose la Democracia Cristiana, o sectores de la izquierda que no son parte de la coalición".