La carrera presidencial en Unidad Constituyente toma forma ad portas de un mes clave

Diversos sectores del Partido Socialista insisten en la necesidad de presentar un candidato presidencial entre las dos opciones que se han dado a conocer hasta el momento: el timonel de la colectividad, Álvaro Elizalde, o la ex ministra Paula Narváez.

El nombre de la ex vocera de Gobierno surgió durante los últimos días, apoyada en una carta titulada "Nunca más sin nosotras", firmada por un grupo de militantes, que la proclama como la seguidora del "legado transformador" de Michelle Bachelet.

El diputado Juan Luis Castro manifestó que "si el PS, que es un partido importante en la política chilena y la oposición, no lleva candidatos, se corre el riesgo de tropezar con la misma piedra, de tener una eventual derrota y además fuerzas opositoras desperdigadas, más aún de lo que ya están hoy día".

Por tal motivo, "el PS tiene el deber político y social de llevar una candidatura presidencial", enfatizó Castro.

Por su parte, Jaime Naranjo, uno de los patrocinadores de Elizalde, recalcó que "fue un tremendo error del Partido Socialista la elección pasada no llevar candidatos": la tienda apoyó al independiente Alejandro Guillier.

"Hemos pagado un costo altísimo por eso. Por tanto, creo que ahora es fundamental que el Partido Socialista se exprese a través de una candidatura, ya sea hombre o mujer", indicó Naranjo.

Fricción en el PPD

En el Partido por la Democracia tienen plazo hasta el 5 de enero para inscribir a sus precandidatos, que hasta el momento son Heraldo Muñoz, Jorge Tarud y Francisco Vidal, aunque el senador Felipe Harboe podría sumarse a este listado: temprano en Cooperativa adelantó que en los próximos días habrá "novedades".

Vidal anunció durante esta jornada que decidió dar pie atrás a su decisión de congelar su participación en la directiva en el cargo de vicepresidente, hecho que había puesto presión al timonel del partido, Heraldo Muñoz, para tomar una decisión similar.

"Yo revertí porque me llamaron tres ex presidentes del partido, que yo los respeto mucho -Sergio Bitar, Carolina Tohá y Guido Girardi- y me dijeron: 'Por favor retira, porque estás generando una tensión que es innecesaria, que es contraproducente', porque les recuerdo que la primaria la vamos a hacer con militantes y ciudadanos el 31 de enero, el que gane requiere el apoyo de los dos perdedores", indicó.

Campaña en la DC

Una de las precandidatas de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, llevó durante esta jornada su propuesta de reforma de pensiones a La Moneda, oportunidad en la que dijo: "Queríamos desatar la carrera presidencial y por eso la invitación es a hombres y mujeres, independientes y demócratacristianos, a que el 17 de enero voten para elegir la candidatura que va a representar a este sector, al centro del país, al sector que quiere construir y avanzar, que quiere hacer una revolución de la dignidad, que es lo que hombres y mujeres piden".

Su contrincante, Alberto Undurraga, lanzó su plataforma JuntosCodoaCodo.cl, en la que se pueden enviar propuestas para su campaña en diversas materias.