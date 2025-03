En la víspera del Día Internacional de la Mujer, la exministra del Interior y precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, denunció haber sido agredida por manifestantes este viernes.

"Hoy caminando por la calle un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras", publicó en su cuenta de X, sin dar más información sobre los responsables, ni indicar que vaya a ingresar una acusación formal.

Tohá reflexiona entonces que "nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos".

"He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo, sean quienes sean los afectados y los agresores", cierra el mensaje de la precandidata.

