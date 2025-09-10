Los hitos del primer debate con los ocho candidatos presidenciales

Los ocho candidatos presidenciales protagonizaron este miércoles el primer debate televisado de cara a las elecciones de noviembre próximo, emitido por Chilevisión y que se extendió por casi tres horas.

En esta oportunidad participaron la representante del oficialismo, Jeannette Jara; Evelyn Matthei, de Chile Vamos; el republicano José Antonio Kast; el libertario Johannes Kaiser; Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG); y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El debate estuvo dirigido por tres moderadores: Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala.

El primer tema tratado por los candidatos fue el tono de la campaña y su efecto en la democracia, oportunidad en la que Jara apuntó a Kast por el uso de bots en redes sociales, ante lo que el republicano exigió "disculpas" de la exministra por haberlo tratado de mentiroso en debates anteriores.

Posteriormente, Artés cuestionó las declaraciones de Parisi, asegurando que no "todos se han enriquecido con la política", ya que él tiene una larga trayectoria como profesor en Cerro Navia.

#DebateCHV | Eduardo Artés (Independiente) emplazó a Franco Parisi (Partido de la Gente) y se quedó sin tiempo para hablar de las listas de espera en salud: "Ten mucho cuidado con decir que todos se han enriquecido con la política"



— CHV Noticias (@chvnoticias) September 11, 2025

En materia de crimen organizado, Parisi pidió "sacar a los militares a la calle", mientras que Jara apuntó a terminar con el secreto bancario y Kast llamó a cerrar las fronteras.

Sobre la migración, Matthei dijo que expulsará a 10 mil extranjeros irregulares, Parisi llamó a "minar el norte" y Kaiser aseguró que no va a regularizar a nadie "porque se acabó la paciencia".

#DebateCHV | Harold Mayne-Nicholls (Independiente) fue el único que respondió que sí se debe regularizar a los inmigrantes: "El Estado lo debe hacer y aquellos que no se sometan tendremos que pedirles que abandonen el país"



— CHV Noticias (@chvnoticias) September 11, 2025

A continuación, sobre empleo, Matthei dijo que la "mayor dignidad es tener trabajo", Artés apuntó a "reindustrializar" el país, con el Estado tomando control de la matriz productiva y Kast cuestionó la gestión de Jara en el Ministerio del Trabajo.

Uno de los temas en los que se distanciaron los candidatos fue la situación en Venezuela, ya que Artés descartó que se trate de una dictadura, mientras que Kaiser apoyó una intervención militar por parte de Estados Unidos para sacar a Maduro.

Otro de los conflictos de la jornada ocurrió cuando Parisi acusó a Matthei de "traicionar" a Piñera y Pinochet en su historia política, ante lo que la exministra -visiblemente afectada- recordó que con el exmandatario lograron recomponer su relación pese a los problemas que enfrentaron.