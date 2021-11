Mañalich: "Boric tuvo la suerte de enfermarse de Covid para quedarse callado"

El ex ministro de Salud y ahora candidato a senador por la Región Metropolitana, Jaime Mañalich, cuestionó este domingo la candidatura del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, asegurando que "tuvo la suerte de enfermarse de Covid" para no seguir cometiendo errores.

"Los errores no forzados de Boric son todos los días. Tuvo la suerte de enfermarse de Covid, perdón que lo diga de esta manera siendo médico, para quedarse callado algunos días y hacer un reposo", aseguró el ex secretario de Estado en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile.

Pese a que fue cuestionado en el mismo programa por esta frase, Mañalich reiteró que el contagio fue "una suerte para él (Boric), porque es un Covid leve, ahora con todo esto de las vacunas".

#ToleranciaCero | Jaime Mañalich: "Los errores no forzados de Gabriel Boric son todos los días. Tuvo la suerte de enfermarse de COVID, perdón que lo diga de esta manera siendo médico, para quedarse callado unos días y hacer un reposo".



📺 EN VIVO: https://t.co/NOSLXAIGov pic.twitter.com/aCQnIRkH64 — CNN Chile (@CNNChile) November 15, 2021

Además, el candidato al Senado en cupo de Evópoli aseguró que si Boric "seguía cometiendo errores" durante su campaña presidencial, "no tenía dónde llegar y hasta Provoste podría haberle ganado".

"La imagen del títere es el techo de Boric para la segunda vuelta, el anticomunismo en Chile. Boric tuvo una votación importante en la primera vuelta por el voto anticomunista", puntualizó el ex ministro de Salud sobre el diputado frenteamplista.

Críticas a Mañalich

Una serie de críticas recibió el ex ministro Mañalich tras sus declaraciones contra Boric, entre ellas de la diputada y ex presidenta de Convergencia Social Gael Yeomans, quien aseguró que "no fueron aceptables".

"No es aceptable que un ex ministro de salud considere que es "una suerte" que una persona se enferme de Covid. Alguien así no merece ser senador de nuestro país", afirmó la parlamentaria.

No es aceptable que un ex ministro de salud considere que es "una suerte" que una persona se enferme de COVID. Alguien así no merece ser senador de nuestro país. — Gael Yeomans (@GaelDiputada) November 15, 2021

Misma postura que dio la constituyente Giovanna Roa, de Revolución Democrática (FA), cuestionando que Mañalich realizara este ataque al diputado pese a que fue ministro de Salud en el período "más crudo" de la pandemia del Covid-19.

"Mañalich, quien fue Ministro de Salud durante el período más crudo de la crisis sanitaria en la que murieron miles de personas, dice que Gabriel Boric tuvo la "suerte" de tener covid. ¿Con esa misma empatía pretende ser senador?", advirtió la constituyente.