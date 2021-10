El analista político Mauricio Morales planteó que el abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reconoció que su candidatura ya no es competitiva, luego de que esta noche de lunes, ante los sucesivos descuelgues desde su campaña hacia su rival José Antonio Kast (Partido Republicano), haya retado a los partidos oficialistas a otorgar libertad de acción en primera vuelta. "Él construyó su base de apoyo en una crítica permanente a los partidos, y hoy esos mismos le están quitando el piso. No es una cuestión normal que un candidato pida libertad de acción a los partidos que lo apoyan para respaldar a otra candidatura... Está graficando una especie de claudicación política definitiva, pero no formal, porque él no puede bajarse", analizó en Cooperativa el académico de la Universidad de Talca. El politólogo sostuvo, asimismo, que si bien Sichel ha criticado la polarización del país, "él está contribuyendo a eso, porque en lugar de salir a pelear con Kast, está haciendo una claudicación, que lo único que hará será fortalecer aún más a la candidatura de derecha, que es Kast (...) Sichel está señalando a sus electores que ya está prácticamente fuera de carrera o que no quiere seguir compitiendo", sentenció.

