Ministra Vallejo pide voluntad para reponer las multas por no votar

El Gobierno insiste en que se está "a tiempo" de resolver y despachar el voto obligatorio, que pasó al Senado para seguir tramitándose, pero sin haberse establecido las multas que deberían pagar las personas que no acudan a sufragar.

El proyecto se ha convertido en un punto de conflicto entre el Ejecutivo y el oficialismo con la oposición parlamentaria, ya que ésta acusa el incumplimiento de un acuerdo en el sector gobernante para establecer, en la Cámara Baja, las multas a quienes no voten.

En este contexto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que "estamos a tiempo de resolver (el tema, colocar indicaciones y reponer las multas en el Senado), pero esperamos estar en mejores condiciones para poder despacharlo".

Esto "no sólo por las indicaciones del Ejecutivo, sino porque esperamos que haya voluntad de resolver y dar tranquilidad y claridad a la ciudadanía de cómo se va a operativizar la obligatoriedad del voto a través del cobro de multas, que, en nuestra mirada, tiene que ser con un rango" de costo, agregó.

"Esto es un acuerdo que implica discutir sobre el cambio en la composición del padrón electoral para las elecciones presidenciales futuras", enfatizó Vallejo.

Senador Lagos Weber: "Tengo la esperanza"

El senador PPD Ricardo Lagos Weber manifestó que "tiene esperanza" de que "el Gobierno pueda ordenar el desencuentro que ha tenido lugar entre el voto obligatorio y las eventuales multas".

"Cuando esto ocurre, al final del día no es uno el responsable, sino que todo el Ejecutivo es el que se tiene que dar cuenta de esto. Es importante que se llegue a un entendimiento y que se converse con las fuerzas políticas -en particular con el oficialismo en el Senado- y, de esa forma, llevar una propuesta concreta que sea aprobada. Y así terminar con el boicot incomprensible de la derecha que, en vez de ejercer su mayoría, se retira de la sala del Senado", fustigó.