Insulza celebró rechazo en la Cámara Baja a las sanciones por no votar

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el senador socialista José Miguel Insulza celebró este miércoles el rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados a la idea de imponer multas a ciudadanos chilenos que no voten en las próximas elecciones de noviembre, las cuáles tienen el carácter de obligatorias.

Por falta de quórum, dado que no alcanzó los 77 votos necesarios para su aprobación, los parlamentarios descartaron ayer el artículo 139 bis que proponía que los connacionales que no voten sean sancionados y, así, la iniciativa fue despachada al Senado sin la contemplación de castigos.

"Hay un solo senador que ha votado en contra de las multas siempre, que soy yo. A mí me parece muy bien (el rechazo en la Cámara Baja), porque, si no van a haber multas, yo creo que una cosa es decir que el voto es obligatorio y buscar formas de difusión y de convocar a la gente a votar, pero no me parece que realmente corresponda multar a la gente por no ir", dijo Insulza.

El senador PS reconoció que cambió de opinión hace ya bastante tiempo sobre la obligatoriedad del sufragio, y que ahora cree que "es un derecho del ciudadano también" decidir si votar o no.

"Hubo una elección en Francia, un ejemplo de democracia, (y votó) 71% (del padrón). Una gran elección en Inglaterra, (alcanzó una participación del) 63%. Y nadie considera que esos países que no son democráticos porque no vota a todo el mundo", señaló el excanciller.

Una discusión "con la calculadora en la mano"

En opinión de Insulza, el debate sobre el sufragio obligatorio "ciertamente se hace generalmente con la calculadora en la mano y eso me parece pésimo, me parece muy mal. Creo que se ha actuado de todas partes de manera muy partidista".

"La derecha", recordó, "siempre decía que no tenía que haber voto obligatorio, que el voto tenía que ser voluntario y todo lo demás, y de pronto se cambiaron los papeles cuando todos sacamos las cuentas".

"A mi juicio, lo que habría que hacer es resolver el problema de ahora de alguna manera y, al mismo tiempo, a mitad de camino, el Gobierno (debe) legislar razonablemente sobre estos temas de una manera que sea normal, porque, si de un lado decíamos no al voto extranjero, por ejemplo, porque no nos conviene, está pésimo. Igual está muy mal el querer multar a un señor que ni siquiera tiene residencia permanente en Chile y obligarlo a votar", criticó.

"Si se puede reponer el acuerdo, lo podremos hacer"

En ese sentido, el legislador no descarta que el Senado reponga el acuerdo al que había llegado el Ejecutivo con la oposición, que establecía que las multas se fijarían, pero que se exigiría un tiempo de residencia de 10 años a los extranjeros para que pudieran votar.

"Si se puede reponer el acuerdo al que llegó el Gobierno, lo podremos hacer, desde luego, pero quiero recordarle que esto para mí (la resistencia al sufragio obligatorio) es un compromiso, porque yo creo que realmente esto del voto obligatorio simplemente no ha funcionado y no debería funcionar también. No ha funcionado con multa, pero además todo el mundo sabe que es muy difícil cobrar las multas, que las cobran los municipios y todo lo demás. Entonces, este asunto no es bueno", insistió.

"Yo estaría disponible para atenerme al compromiso que hubo. Si hubo un compromiso entre el Gobierno y la oposición de que se iba a estirar por 10 años, una cosa así, la permanencia en Chile para poder votar y, al mismo tiempo, se iban a fijar las multas, estoy dispuesto a acatar eso. Cuando estoy en minoría, tengo muy claro que las cosas hay que hacerlas igual", subrayó Insulza.

Insulza niega intención de la izquierda de "derrocar" a eventual Gobierno de derecha

El senador socialista negó rotundamente que la izquierda tenga la intención de "derrocar" a un eventual Gobierno de derecha, como acusó el martes la campaña del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

"La izquierda no ha derrocado nunca a nadie que yo recuerde, así que no sé de qué derrocamiento puede estar hablando quien lo dijo", declaró Insulza.

Consultado sobre si un eventual Gobierno de Kast podría generar una nueva crisis como la de 2019, el senador descartó esa posibilidad: "El estallido social fue producto de un momento social en que pudo ocurrir y no creo que en este momento estemos cerca de eso", afirmó, pese a considerar que "la elección de un candidato de extrema derecha sería una desgracia para el país".

"En democracia hay que acatar los resultados. De ninguna manera hablaría siquiera de la posibilidad de algún estallido", remarcó.

Respecto a la campaña de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, Insulza sostuvo que aún hay tiempo para "enmendar el rumbo" y sugirió que el Partido Comunista (PC), enfrascado en un conflicto interno, debería "clarificar bien las cosas".

También cuestionó las declaraciones del timonel del PC, Lautaro Carmona, quien respondió a las críticas que han emanado desde el interior del oficialismo por sus dichos contra el exministro de Hacienda Mario Marcel y acusó que "algunos están interesados en promover la dispersión, transformando cada comentario" del partido: "Si todo el país lo interpretó mal, quiere decir que lo dijo mal", sentenció el senador.

Asimismo, pidió al máximo dirigente comunista "comprometerse con lo que hemos acordado: llevar adelante una campaña democrática para elegir democráticamente un Presidente de la República y, al mismo tiempo, no caer en actos de demagogia como privilegiar el gasto por sobre el recurso, lo cual es bastante absurdo. Eso habría que aclararlo bien y desde ahí la campaña podría partir mucho mejor".

"El que crea que estoy demasiado viejo que vote por otro"

El político de 82 años, que actualmente es senador por la Región de Arica y Parinacota y que postulará a la senaduría por la Región de Valparaíso en las próximas elecciones de noviembre, explicó que su cambio de circunscripción se debe a una petición del propio PS, que busca "retener" los cupos en una de las zonas más pobladas y de mayor interés electoral.

El veterano parlamentario descartó que su traslado a Valparaíso tenga como objetivo asegurar la elección de Vlado Mirosevic como senador en Arica: "Es un excelente candidato, él tiene muchos votos en esa región y, por lo tanto, esto no es un cálculo de asegurarle nada a nadie", aseguró.

Sobre su proyección en las urnas, reconoció que todavía no ha revisado sondeos que le den una idea de sus posibilidades en su nueva región. "Yo nunca he visto una encuesta antes de una elección", dijo, y agregó que "todavía no las he visto todavía. Creo que se van a hacer en estos días, sería bueno hacerlas, pero no las conozco".

Finalmente, consultado si considera una desventaja su edad, Insulza afirmó que "depende": "El que crea que estoy demasiado viejo, pues, que vote por otro. Está en su legítimo derecho. Yo me siento recontra bien, estoy contento, con muchas ganas de trabajar, me estoy moviendo mucho, así que no veo grandes problemas en realidad".