Oficialismo critica "agresividad" de Matthei y oposición le resta relevancia

Una serie de críticas oficialistas generó la reacción de Evelyn Matthei contra la vocera de Gobierno subrogante, Aisén Etcheverry, a causa de la polémica suscitada tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric de que abriría la cárcel de Punta Peuco a reos comunes, lo que le quitará exclusividad al penal para condenados por delitos contra los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La medida planteada en la Cuenta Pública del 1 de junio, recibió una respuesta inmediata de la candidata presidencial de Chile Vamos, quien aseguró que de ser electa como Mandataria "no costará nada" revertir esa decisión. La ministra Etcheverry reaccionó ante ello y dijo que esta postura "vuelve a plantear retrocesos y estar en el lugar equivocado en materia de derechos humanos". Y casi de inmediato Matthei pidió que la vocera "se quede callada alguna vez".

En El Primer Café de Cooperativa la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans fue muy dura con la postulante a La Moneda: "Lo vi como un exabrupto, una reacción bien agresiva. Interrumpe a su vocero. Ella puede opinar, pero faltando al respeto ella se muestra desequilibrada".

La parlamentaria añadió que "no ayuda en el diálogo ni en el debate democrático tener una candidata presidencial con reacciones violentas que demuestran que no está apta para el cargo. El que tenga una posición violenta para hablar a la vocera del Gobierno no está bien. Un Presidente de la República debe mantenerse dispuesto a la discusión, pero no debe recurrir al ataque violento".

Y sobre el tema de fondo, acerca del penal de Punta Peuco, Yeomans dijo que "es algo con lo que se había comprometido el Presidente. No es nada nuevo. Hay una inconsistencia de la derecha de pedir más plazas en cárceles, pero rechazar que se abra Punta Peuco a otros reos. Veo una incoherencia bien insostenible".

Carmona: Rasgo absolutamente autoritario

Coincidió con la legisladora el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien aseguró que "el emplazamiento de la candidata muestra un rasgo absolutamente autoritario. Cualquiera sea el cargo que desempeñe, tiene la obligación de tratar con respeto a sus contrapartes".

"La reacción prepotente y arrogante está vinculado a un tema de altísima sensibilidad que es el cambio de condición de Punta Peuco, que es un penal de privilegio, yo estuve ahí, lo visité", expuso el dirigente.

Y complementó con que en este tema "hay dos cosas: uno es la forma de hacer política prepotente y además un contenido que es el de los derechos humanos. Se trata de criminales de lesa humanidad cuyos crímenes no prescriben ni son amnistiables, que viven en una situación de privilegio que no vive ningún otro preso de Chile. El equipo que está cerca de Evelyn Matthei debería hacerla reconsiderar e instarla a que se disculpe".

Pizarro: Ataques permanentes

Ante estas críticas, Pedro Pizarro, uno de los vicepresidentes de Renovación nacional, defendió la postura de la carta presidencial de su sector pues, argumentó, "viene siendo un proceso permanente de ministros de Estado de salir a atacar a Evelyn Matthei como candidata".

"Me parece que la respuesta no es algo mayormente de fondo. Es parte de la discusión. No le daría mayor relevancia. Creo que es parte de una coordinación de críticas hacia ella por parte del Gobierno. Están muy preocupados de lo que hace ella. Deberían preocuparse de su primaria que no prende", agregó el drigente.

Y sobre el anuncio en torno al penal que actualmente está destinado a criminales de lesa humanidad, expuso que "el año pasado el ministro Cordero, cuando era ministro de Justicia, señalaba que Punta Peuco estaba con un problema hídrico y sobrepoblación. Además se trata de un decreto que no tiene por qué anunciarse en una Cuenta Pública".

Santa Cruz: Reacción se entiende

Finalmente, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, coincidió en que "la reacción de Evelyn se entiende en esta personalización que hace la vocera con ella y ante eso reacciona".

Sobre la postura de su partido afirmó que "estamos comprometidos con los derechos humanos y creemos que las penas deben cumplirse sin privilegios. Pero la medida que anuncia el Presidente no se hace cargo de los problemas, no es el camino que ara aumentar las plazas se lleve más presos a Punta Peuco, que está sobrepoblado".

Y luego planteó que "el que haya segregación dentro de una cárcel de acuerdo al tipo de delito tiene todo el sentido del mundo y lo venimos pidiendo desde hace tiempo. De la misma manera éstas (los reos de Punta Peuco) son personas que tienen otras características y tiene sentido que estén segregados. Nosotros no tenemos ningún problema en condenar la dictadura y lo hemos hecho".