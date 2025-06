Pavez (UDI): El Gobierno va utilizar todos los recursos públicos que pueda para perjudicar a Matthei

Si bien reconoció no tener pruebas directas sobre el supuesto financiamiento de cuentas en redes sociales para atacar a Evelyn Matthei, el exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) no dudó en señalar en El Primer Café de Cooperativa que el Gobierno "utilizará todos los recursos públicos que pueda" para afectar a la candidata presidencial de Chile Vamos.

"Yo no tengo ninguna duda de que el Gobierno, un Gobierno como este, con las características que conocemos de la ultraizquierda chilena, va a utilizar todos los recursos públicos que pueda para tratar de perjudicar a la candidata de la oposición que va ganando", dijo el abogado.

Pavez comparó estas supuestas acciones con casos de corrupción: "Que la Segegob contrate bots, que me parece que está mal, al lado de las cosas que ha hecho el Gobierno, no parece gran cosa. Me parece que está mal igual", sostuvo, haciendo alusión a controversias como "el caso Convenios y Procultura, todo un sistema para financiar campañas políticas".

Además, recordó el dictamen de la Contraloría que estableció que el exministro Giorgio Jackson no se ajustó a la prescindencia en el plebiscito constitucional de 2022, enfatizando el militante UDI que el Gobierno "nos tiene acostumbrados a intervenir".

"El Gobierno va a hacer todo lo que pueda para evitar que la derecha vuelva al poder, y no hay ninguna duda de eso", insistió Pavez.

Desde Renovión Nacional (RN), el exministro Cristián Monckeberg admitió no estar "en lo fino de la campaña", pero sostuvo que, si la denuncia proviene del jefe de campaña de Matthei, "es porque hay información fehaciente".

"Si no (fuera creíble la acusación), ya se habrían mostrado pruebas en contra", planteó el otrora diputado.

"Miente, miente, que algo queda", dice Vodanovic

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), reaccionó enérgicamente a las acusaciones de la derecha sobre un supuesto intervencionismo gubernamental para atacar a Matthei.

"Miente, miente, que algo queda", dijo la dirigenta, que emplazó a quienes sostienen estas denuncias a presentar pruebas concretas ante las instancias correspondientes. "Si tienen antecedentes, yo lo encuentro grave, hagan la denuncia a la Contraloría, pongan los antecedentes", exhortó.

La líder socialista criticó la falta de coherencia en las versiones presentadas por la oposición, señalando que "hemos escuchado cuatro versiones en este rato, de lo que dice que dijo Paulsen; que no, que no dijo eso; que dijo otra cosa".

Esta inconsistencia, según Vodanovic, "insulta un poquito la inteligencia de nosotros y de toda la gente".

"Si hay antecedentes, hagan la denuncia a la Contraloría y que la Contraloría sancione. Y, si tiene que destituir a un funcionario público por estar haciendo actos contrarios, que lo haga, pero, por favor, que hagan la denuncia de forma seria y no como un pasquín, porque la política merece un poquito más de nivel", concluyó.