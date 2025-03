PC y DC esperan oficializar a sus precandidatos presidenciales a mediados de marzo

Pese a que algunas colectividades del oficialismo aún buscan a sus abanderados para las primarias, especialmente tras la negativa de la expresidenta Michelle Bachelet, la carrera presidencial comienza a tomar forma dentro del sector.

Una de las tiendas que no ha oficializado candidato es el Partido Comunista, que tiene el nombre de la actual ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, como carta suena fuerte para ir a las elecciones del 29 de junio.

No obstante, la decisión aún no ha sido tomada y se espera sea discutida el próximo 15 de marzo, cuando se realice la reunión del respectivo comité central.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también militante comunista, declaró este sábado en El Diario de Cooperativa que "es un debate que se está haciendo en el partido. Yo dije que ella tiene las cualidades y las condiciones de poder enfrentar el desafío de ser candidata presidencial, mas no la estoy proclamando".

"Evidentemente, es una discusión colectiva que está dando la dirección. Yo como ministro –y lo he dicho explícitamente- participo (en el partido), pero no de ese tipo de debates en el cotidiano. Por lo tanto, no me atrevería a decir quién va a ser el candidato o candidata del partido", explicó la autoridad.

De todas formas, la ministra Jara no cerró la puerta a una eventual candidatura y señaló a Cooperativa esta semana que "voy a estar contribuyendo desde el espacio en que se me requiera".

Undurraga insiste en una primaria con colectivos de sintonía similar

Por otro lado, el timonel de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, inscribió su precandidatura al Tribunal Supremo de la colectividad, que también debe ser ratificada por la junta nacional del partido el próximo 15 de marzo.

Ante esto, el diputado señaló que "quiero concentrarme en propuestas y construir un Chile seguro, eso significa seguridad sin complejos y eso es posible de hacer porque tanto en la extrema izquierda y la derecha hay complejos para enfrentar los desafíos de seguridad".

"Un Chile justo significa construir un país sin brechas con las mujeres como decimos hoy día y sin listas de espera, y eso es posible también. Pero también hay que hacerlo con asociación pública-privada y, por su puesto, un Chile que vuelva a crecer", afirmó.

"Lo ideal es tener primarias con aquellos que tienen similitudes o propósitos, no con aquellos que tienen diferencias de propósito", señaló el parlamentario aludiendo a la exclusión del PC en las primarias oficialistas.

Tohá sobre agresión en la vía pública: "Son expresiones fascistas de la política y no hay que aceptarlas nunca"

Por otro lado, la precandidata del PDD, Carolina Tohá, sufrió una agresión y hostigamiento por un grupo de manifestantes la noche del viernes en el sector del barrio Las Tarrias, en Santiago Centro.

La exministra del Interior denunció haber recibido golpes por este grupo de personas cuando iba a reunirse con sus hijos.

"Yo iba caminando por la Alameda, iba a juntarme con mis hijo que iba a comer con ellos. Y se armó este grupo que comenzó a seguirme por varias cuadras. Iba al lado de un escolta, pero no actuó porque ante un grupo de personas así era peor. Estoy bien, no tengo nada, me pegaron y todo, pero no tengo lesiones", relató.

Igualmente, declaró que "hoy día vemos sectores que están promoviendo la odiosidad en política, la funa como manera de expresarse, y eso hay que descartarlo, rechazarlo. Son expresiones, formas fascistas de la política y creo que no hay que aceptarlas nunca".