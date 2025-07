Pese a "campaña sucia", UDI y Evópoli apoyarán a Kast en una segunda vuelta sin Matthei

Pese a la fractura con el Partido Republicano por la "campaña asquerosa" de desinformación que denunció la candidata presidencial Evelyn Matthei, los dirigentes de Chile Vamos María José Hoffmann (UDI) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli) reafirmaron este miércoles, en El Primer Café en Cooperativa, el compromiso de sus partidos de apoyar a José Antonio Kast en caso de que logre pasar a una eventual segunda vuelta presidencial con la abanderada oficialista, Jeannette Jara, priorizando la alternancia frente a la izquierda.

Hoffmann, secretaria general de la UDI, reconoció el derecho de Matthei a denunciar ser víctima de una "campaña sucia", señalando que "todos sabemos que en las campañas hay muchísimo bullying, funa, fake news, todo lo hemos vivido". La exdiputada atribuyó estas prácticas a los "extremos" políticos, lamentando que dañan la democracia y distorsionan los resultados electorales.

"Quiero creer que no hay una cosa institucional, pero alguien está dirigiendo estos ataques. Estos ataques no son espontáneos; son dirigidos", señaló Hoffmann. Sin embargo, expresó sus dudas sobre la vía judicial: "No estoy tan convencida si el camino sea una querella y judicializar este tema", afirmó, aunque entendió lo que significa para Matthei estar "al borde de la injuria y la calumnia".

La dirigenta fue tajante al asegurar que, a pesar de las descalificaciones internas, "no hay ninguna duda que quien pase a segunda vuelta, sea Kaiser, Kast o mi candidata, que es Evelyn Matthei, nosotros vamos a apoyar eso".

Advirtió, no obstante, que "es esta la división que pone en riesgo la gobernabilidad de la derecha", llamando a "ser menos soberbios" e insistir en la lista única parlamentaria. "Si no damos señales y esa podría ser una buena salida, porque si no damos señales, nos podemos farrear la posibilidad de ser Gobierno", alertó.

Evópoli: "Vamos a votar por la alternancia"

Por su parte, Santa Cruz, presidente de Evópoli, lamentó la falta de una "condena tajante" por parte de Kast y el Partido Republicano ante las prácticas que denuncia Matthei, las cuales, a su juicio, "alteran la voluntad popular y eso nos hace daño a todos y le hace daño a la democracia".

El dirigente, sin embargo, coincidió en que "aquellas cosas que son propias de la política se resuelven mejor en el ámbito de la política y, por lo tanto, no buscaría otros espacios para resolver algo que es propio de la política".

No obstante, fue claro en su compromiso para una segunda vuelta: "Si estamos en una situación de elección de segunda vuelta en donde tenemos a una candidata del Partido Comunista y que representa además la continuidad de este Gobierno, nosotros vamos a votar por la alternancia".

Centroizquierda cuestiona gobernabilidad de la derecha

Desde la centroizquierda, en tanto, figuras como Paulina Vodanovic (Partido Socialista) y Alejandra Krauss (Democracia Cristiana) expresaron serias dudas sobre la viabilidad de una alianza de la derecha en una eventual segunda vuelta, especialmente si el candidato fuera Kast.

Vodanovic, presidenta del PS, manifestó que le "llama la atención" la insistencia de Chile Vamos en buscar unidad electoral con Kast, recordando la "consecuencia" del líder republicano al no pactar con Chile Vamos en leyes importantes como la Naín-Retamal o la reforma previsional, ni en el proceso constituyente.

La senadora dijo que las posibilidades reales de que estas "dos derechas tan marcadamente diferentes puedan unirse electoralmente" son "ninguna", argumentando que Republicanos ya le "dieron con la puerta en las narices a la propia Evelyn Matthei cuando ella habló de la lista única".

"Parece que la gobernabilidad que le ofrece la derecha y la ultraderecha al país es mucho más dificultosa y más compleja de lo que suponemos", coincidió Krauss, secretaria general de la DC, quien dijo que esa incapacidad de llegar a acuerdos "preocupa".

La dirigenta DC enfatizó que "es necesario construir mayorías, más allá de izquierdas, derechas, más allá de una coalición de un sector o de otra, y Kast y Republicanos no tienen esa vocación de mayoría. No tienen esa vocación de diálogo y construcción de consenso".

"De verdad es preocupante. Este país necesita con urgencia garantías de construcción de mayoría para resolver en serio las demandas sociales", sentenció.