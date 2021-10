Post debate: Provoste se mostró satisfecha y Sichel cuestionó "obsesión con el pasado"

Sobre su tenso encuentro con el candidato del oficialismo, la ex presidenta del Senado aseguró que "no me gusta que mientan".

"Los chilenos quieren saber cómo vamos a gobernar en el futuro", puntualizó el ex ministro de Desarrollo Social, quien cuestionó también a los analistas que lo dieron como perdedor del encuentro.

En el caso de Boric su comandó destacó "su tranquilidad", mientras que Kast descartó tener alguna sociedad en el extranjero.