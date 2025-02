Presidencial: PPD espera que Bachelet "entregue claridad pronto"

La indefinición de la expresidenta Michelle Bachelet (Partido Socialista) sobre una tercera candidatura a La Moneda hace que el oficialismo tenga en pausa algunas decisiones de cara a la elección de noviembre, por ejemplo, si habrá primarias, cuáles son los liderazgos que están dispuestos a competir y avanzar en construir la lista o las listas parlamentarias.

Los partidos de Gobierno dicen que, primero, se tienen que discutir las ideas, los mínimos comunes y, luego, los nombres, debido a que la respuesta de la dos veces Mandataria (2006-2010 y 2014-2018) posiblemente se conocerá durante la segunda quincena de marzo.

De todas maneras, hay parlamentarios de centroizquierda que están pidiendo una pronta definición de Bachelet, como la jefa de bancada del Partido Por la Democracia (PPD), Camila Musante, y el diputado socialista Marcos Ilabaca.

"Su prolongada indefinición genera incertidumbre en el oficialismo que la espera como una candidata que logre consolidar la unidad también de la lista parlamentaria. Esto afecta la planificación estratégica y la consolidación de liderazgos claros. Es fundamental que se entregue pronto claridad, máximo la primera semana de marzo", señaló Musante.

"Debemos trabajar, primero, en poder generar un proyecto común, un programa que nos una y, detrás de ese programa, me encantaría que sea la Presidenta Bachelet quien lo encarne y lo lidere. Se van acortando los plazos, por lo tanto, es necesario ir tomando medidas y decisiones rápidamente", abogó Ilabaca.

En la oposición, en tanto, la candidata de la UDI y de Renovación Nacional, Evelyn Matthei, criticó el desempeño económico del Gobierno y el aumento de la deuda pública, y afirmó que este año es necesario hacer un recorte de al menos 3.000 millones de dólares.

En respuesta, José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, aseveró en X que "más que preocuparse, hay que ocuparse. Es fácil prometer soluciones, pero a la hora de votar, el liderazgo no existe".

