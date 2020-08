Presidenta UDI: Lavín y Matthei son buenas cartas, pero aún no es tiempo

La timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, celebró el anuncio de la candidatura presidencial de la alcadesa de Providencia, Evelyn Matthei, como una "buena noticia", sin embargo, recalcó que "creo que todavía, efectivamente, no es tiempo de comenzar a definir".

Este domingo se dio a conocer la candidatura de Matthei: "Sí, voy de candidata a la Presidencia", dijo a través de una entrevista a Las Últimas Noticias, confirmando así su intención para las próximas elecciones.

Desde la UDI valoraron la noticia y su presidenta indicó que "creo que un partido que tenga distintos liderazgos presidenciales tiene una fortaleza y creo que me parece que tanto Evelyn Matthei como Joaquín Lavín son dos grandes candidatos, con grandes posibilidades".

"Desde esa perspectiva, es una fortaleza para la UDI poder contar con ellos. Yo creo que todavía, efectivamente, no es tiempo de comenzar a definir candidaturas presidenciales, pero sin duda que es tiempo de que se empiecen a mostrar los liderazgos, eso no significa que tenga que entrar todavía a la carrera presidencial, pero me parece que es bueno y es sano que se vayan mostrando los liderazgos que existen", replicó

De la misma manera, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien también ha expresado su intención de ir por la presidencia, señaló que "encuentro fantástico que cada vez más personas como ella digan que quieren ser candidatos presidenciales, me parece muy bueno".

Y agregó que "creo muy bueno además con personas que son alcaldes, porque la verdad que si los alcaldes gobernáramos Chile creo que este sería un país distinto".

Lavín tuvo, además, palabras para Longueira, quien manifestó su intención de votar "Apruebo" en el próximo plebiscito."Creo muy importante que personas como Pablo Longueira se sumen también al 'Apruebo'. El dice que aprueba pero no de cero, obvio...Eso es así. Lo que queremos nosotros es un Chile mejor", remarcó.

Está dentro de lo legítimo

Desde La Moneda, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, manifestó que tanto la decisión de Evelyn Matthei como la de Pablo Longueira están dentro del marco de lo que es legítimo.

"Al Gobierno no le conviene meterse en algo que es más bien de los propios partidos. Sí nos interesa que Chile Vamos tenga propuestas de futuro y unitarias...Y que logre convencer a la inmensa mayoría del país, que ayude a bajar este clima de mayor polarización que existe en nuestro país", señaló Bellolio.

"Entonces, tanto lo que ha hecho Evelyn Matthei y Pablo Longueira nos parece que está dentro de lo legítimo, que puedan expresas esas opiniones", destacó el ex parlamentario, agregando que "Pablo Longueira ha dicho el por qué en el 'Apruebo', también el ser candidato a la mesa constituyente, que necesitamos que el Plebiscito no sea visto como algo del Gobierno o no del Gobierno porque no lo es así".

"Algunos trataron de poner una chapa de que este era un gabinete de una de las dos opciones, luego tuvieron que echar marcha atrás cuando se dieron cuenta de que el gabinete era mitad y mitad", cerró.