Presidente del Servel prevé una mayor participación en esta segunda vuelta

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, prevé una mayor participación de votantes en esta segunda vuelta de la elección presidencial del próximo domingo 19 de diciembre.

En conversación con Cooperativa, Tagle aseguró que respecto a una mayor participación "mi olfato me dice que sí, las segundas vueltas suelen ser, cuando están comprendidas como estas, suelen ser la mayor votación", aunque según su análisis "en general hay un conjunto importante de la población que simplemente no participa y muchos se repiten".

Aun así, subrayó que esta elección es "un solo voto, muy sencillo, con dos opciones, y fácil de doblar, el proceso debería ir muchísimo más rápido que la vez anterior y no deberíamos tener problemas, al igual que el 2017 que se superó los 7 millones de electores en la segunda vuelta, no deberíamos tener problemas de filas largas ni problemas a las 18:00 horas".

Los primeros resultados, de acuerdo al presidente del organismo, "habrá cierta tendencia alrededor de las 19.30 horas y, con seguridad, debería estar todo listo antes de las 21:00 horas".

POLÉMICA POR MESAS DESCUADRADAS

Tras la primera vuelta presidencial, surgieron cuestionamientos por la diferencias de votos del ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, y el actual aspirante a La Moneda, José Antonio Kast (Partido Republicano), en algunas mesas de votación del país y cuyos adherentes en redes sociales deslizaron que habría un fraude.

A esto respondió Tagle, quien explicó que "la mesa descuadrada es una mesa en donde el acta es la que está descuadrada porque la suma de los votos indicaba para cada candidato, con respecto del total de la misma acta, no cuadra, en general puede ser una mesa mal sumada o una mesa donde, por algún error se modificó el valor del voto de algún candidato, es algo que se puede solucionar sin recurrir a los votos. Normalmente estas descuadraturas suelen ser muy bajas y va aumentando en función de la cantidad de candidatos".

Agregando que estas situaciones se transparentan y "lo que hace el sistema del Servel es indicar que la mesa está descuadrada y los comandos pueden ver la magnitud del descuadre porque, además, le adjuntamos una copia de las actas".

Además, subrayó que "hay que entender una cosa muy importante: los resultados preliminares del Servel no son definitivos, y no tienen valor legal como escrutinio, no son esos los que proclaman los candidatos, los resultados los proclaman los tribunales electorales, en el caso presidencial, el Tribunal Calificador y se demora por lo menos un mes en hacer su propio escrutinio".

La autoridad señaló que "me preocupa" esta situación y que "hemos hecho bastantes críticas a este tema que se ha masificado en redes sociales, y que llevan a desprestigiar el sistema electoral y nuestros procesos", e informó que "en la primera vuelta, la diferencia entre los resultados preliminares del Servel y los del Tricel fue de 1.277 votos en los siete candidatos presidenciales, respecto del total, que eran 7 millones, es un 0,018%, o sea muy inferior".