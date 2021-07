PRO anuncia que tendrá candidato presidencial: Sería ME-O o Guillier

El presidente del Partido Progresista (PRO), Camilo Lagos, anunció que la colectividad tendrá un candidato presidencial y que, de resolverse los problemas judiciales que mantiene, sería Marco Enríquez-Ominami nuevamente o la posibilidad del senador Alejandro Guillier.

"El PRO no se va a restar, va a tener candidato a una primaria o para una primera vuelta, y ese candidato es Marco Enríquez-Ominami. Es la primera prioridad para estar en una papeleta", adelantó Lagos en conversación con El Mercurio, quien aclaró que "lo que la gente está buscando no es rostros nuevos" sino que "cambios" y que ME-O ha instalado "nuevas formas de hacer política, más directa, más inquisitiva".

Aún así, acotó que "por alguna razón, el pueblo de Chile ha decidido no darle la confianza para que lidere los destinos del país en las tres oportunidades pasadas", ya que de darse el escenario, sería la cuarta candidatura presidencial de ME-O.

Actualmente, Enríquez-Ominami no podría inscribir una posible candidatura ya que se encuentra en medio de un juicio por presunta participación en el caso OAS, lo que mantiene sus derechos políticos suspendidos. "Estamos esperanzados de que aquí al 23 de agosto va a estar habilitado", acotó el timonel del PRO.

Sin embargo, el partido ya maneja otro nombre: el también ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, quien se unió a las filas de dicha colectividad durante este año. "Tiene todas las condiciones para asumir ese desafío. No lo descartamos en caso de que Marco no lo asumiera. El senador para nosotros es un puente entre el progresismo y la ciudadanía y la sociedad civil", explicó Lagos.

Respecto a la posibilidad de elegir una candidatura única al interior de Unidad Constituyente, coalición que actualmente pertenece el PRO, Lagos apuntó que finalmente el mejor mecanismo para elegir un representante electoral es "la primera vuelta. A estas alturas, tiene más legitimidad", ya que "los tiempos no están dando" para hacerlo a través de otro mecanismo.

Finalmente, el presidente del PRO dijo que "el PC, el FA y los partidos de la ex Concertación tenemos que ser capaces de buscar los elementos que nos unen y construir una alianza que dé gobernabilidad. Yo espero que en una segunda vuelta presidencial todas estas fuerzas estemos detrás del liderazgo que encabece el proceso de cambio".