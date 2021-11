Provoste a una semana de la elección: "Yo voy a ser siempre oposición a la derecha"

Sólo quedan siete días para la elección presidencial de este domingo 21 de noviembre, y esta jornada los candidatos aprovecharon las últimas instancias que tienen para realizar su campaña electoral.

La aspirante a La Moneda de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, en el programa "Mesa Central" de Canal 13 se refirió al polémico respaldo del Partido Comunista a la cuestionada reelección del gobierno nicaragüense, y sostuvo que "eso refleja la principal preocupación que tiene esa coalición (Apruebo Dignidad), porque aquí no basta quién mande sino que lo importante para nosotros son los principios en lo que sustenta".

"El punto es que el partido más poderoso que apoya al candidato (Boric) de la extrema izquierda no cree en el respeto irrestricto en materia de derechos humanos", recalcó.

Aun así, aseguró que "yo voy a ser siempre oposición a la derecha", por lo que "no voy a ser oposición, nosotros estamos trabajando firmemente para estar en la papeleta y nosotros esperamos que todo el equipo de Gabriel nos apoye en esa segunda vuelta".

SICHEL EMPLAZA A BORIC Y PROVOSTE

Sebastián Sichel, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, presentó sus propuestas de seguridad de su programa de gobierno, que incluye cómo enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. No obstante, aprovechó la instancia para criticar a sus contrincantes.

"Vuelvo a emplazar a Gabriel Boric y Yasna Provoste a un día del debate presidencial, me encantaría que llegáramos mañana a ese debate con ellos retirando su patrocinio al indulto, o diciendo o apoyando la extensión del estado de excepción", dijo el candidato oficialista.

Acotando que "Yasna Provoste votó en contra del estado de excepción en La Araucanía, y no sé con qué cara le vamos a decir a esas familias que han sido quemadas, incendiadas y que no duermen tranquilos, que hay una candidata presidencial que está de acuerdo en que personas con AK 47, con M16, hagan lo que están haciendo sin que el Estado use la fuerza para perseguirlos y detenerlos".

ME-O PONE EL FOCO EN EL DEBATE

En tanto, este lunes 15 de noviembre se realizará el último debate presidencial televisado y en donde participarán seis de los siete candidatos presidenciales.

El candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, subrayó que "va haber segunda vuelta, y esa segunda vuelta va a depender de quién quieren ustedes que enfrente un extremo", mientras que, respecto al debate, indicó que "vamos a hacer que en el debate de Anatel sea un debate de propuestas, no de protesta".

"Valoramos que por fin los dos extremos estén obligados a debatir, porque llevan 14 días escondiéndose -me refiero a los candidatos de extrema izquierda y de extrema derecha-, y eso no es un comportamiento democrático, no es democrático esconderse, no es justo para la elección. Yo tengo un cierto miedo de que la gente no vaya a votar, porque ahí ganan los extremos", apuntó.