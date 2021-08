Sichel cerró, con Desbordes, su ronda de encuentros con ex presidenciables de Chile Vamos

Este miércoles por la mañana se concretó un encuentro entre el candidato presidencial de Chile Vamos, el independiente Sebastián Sichel, y la ex carta de Renovación Nacional y el PRI a La Moneda, Mario Desbordes.

La cita fue el cierre de las bilaterales entre el ex ministro de Desarrollo Social y ex presidente de BancoEstado y sus ex competidores en las primarias del oficialismo.

Hoy acompañamos a nuestro amigo @desbordes en una actividad muy especial: la entrega del programa de propuestas para la candidatura de @sebastiansichel ,donde destacamos el Plan Nacional del Agua.Juntos debemos enfrentar la sequía afecta al país.

Estamos comprometidos con #Sichel pic.twitter.com/gyZRPZBWWT — PRI (@pridemocrata) August 11, 2021

Desbordes, ex timonel de RN, abordó la posibilidad de que algunos entre sus filas apoyen a José Antonio Kast, candidato y líder de Republicanos, y los llamó a respetar la postura del partido.

"Yo le pido a toda la gente de RN que apoye al candidato que ganó la primaria. Nos comprometimos, cuando uno empeña la palabra la cumple y yo creo que RN va a apoyar, y debe apoyar, a nuestro candidato, Sebastián Sichel", dijo el ex titular de Defensa una vez terminada la reunión.

"Sebastián Sichel es el candidato de RN y eso no está en discusión", enfatizó.

Sichel, por su parte, agradeció a Desbordes "no sólo por ahora, sino que por lo que él hizo cuando yo era ministro de Desarrollo Social, el apoyo que me brindó como presidente de partido en ese minuto; y, segundo, agradecer muy fuertemente este gesto político".

"Con esto nosotros terminamos las conversaciones que hemos tenido con todos los candidatos y nadie cree que hay que ganar con una fórmula mágica para interpretar a Chile. Lo que creemos es que necesitamos todas las miradas", aseguró el abanderado oficialista.

¿QUÉ VIENE AHORA?

De cara a la primera vuelta presidencial de noviembre, Victoria Paz, jefa programática del comando de Sichel, comentó que "el plan es tener el programa terminado en septiembre".

"Lo que estamos haciendo ahora es incorporar nuestros grupos a las personas que estaban en los equipos de los otros candidatos en aquellos temas que nosotros consideramos que son más interesantes: en el caso del equipo del candidato Joaquín Lavín, integración social; en el caso del candidato Mario Desbordes, todo lo que es agua nos ha llamado la atención; y en el caso de Ignacio Briones, modernización del Estado", explicó.