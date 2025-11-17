Timonel PS: El votante de Parisi es práctico, no ideológico ni de derecha

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sostuvo en Cooperativa que tras la elección presidencial de este domingo, la candidata oficialista Jeannette Jara deberá buscar "con las patitas en la calle" a los votantes de Franco Parisi, claves para lograr un buen resultado en la segunda vuelta.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la senadora reelecta por el Maule manifestó que "Parisi tiene una alta votación en Atacama, como en el Maule. Yo hablé con mucha gente durante la campaña que votaba por Parisi, así que lo primero es que las encuestas todas mienten. Creo que es algo de lo que nos tenemos que preocupar como sociedad, porque finalmente la manipulación del electorado hoy día es enorme".

"Parisi propone cosas bastante sensatas en general, medidas importantes para la clase media, temas que a la gente le sirven. Entonces no es un voto ideológico, sino un voto mucho más práctico, y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de tomar esas ideas, medidas, y poder ofrecérselas a la ciudadanía", recalcó.

La parlamentaria planteó que "esas personas, que no son de derecha, porque aquí el electorado no se puede sumar, son personas, individuos, no grupos, hay que hablarle a las personas, más allá de hacer la conversación con Parisi (...) hay que felicitarlo, porque es una persona que ha instalado ideas importantes para la sociedad, pero no es un electorado netamente de derecha y por lo tanto es ahí donde podremos ir a hacer esa conversación".

"Tenemos el desafío de ponernos de acuerdo todos, como lo hicimos en la primera vuelta (...) entendiendo que los partidos hoy día representamos una línea bastante estrecha dentro de lo que es la definición social, por lo tanto también esto no es de cúpulas, no es que nos pongamos de acuerdo. Esa foto con las manos arriba ya no va, no se usa, quedó totalmente obsoleta, lo que corresponde es salir a la calle, (poner) las patitas en la calle y conversar con la gente, ir a los liderazgos locales, ahí tenemos un gran desafío", añadió.

Vodanovic destacó el triunfo de tres mujeres PS en la elección al Senado -Danisa Astudillo, Daniella Cicardini y Vodanovic-, añadiendo que "quiero agradecerle a José Miguel Insulza, ya lo hice el día antes de la elección, porque él tomó un desafío que se lo pedí yo personalmente como presidenta del partido de poder ir a defender una región que sabíamos adversa".