Tohá y continuismo: No creo que debamos repetir las fórmulas de los últimos gobiernos

Ser o no la continuidad de la Administración de Gabriel Boric ha marcado la discusión dentro de las primarias del oficialismo, donde la mayoría de los abanderados han negado ser una propuesta de continuación.

Lo anterior ha generado críticas, particularmente, a la abanderada del PPD, Carolina Tohá, quien aseveró no ser continuidad del Ejecutivo, pero apuntó a defender "lo que se ha logrado". Postura similar que ha manifestado la candidata socialista Paulina Vodanovic, que dijo a Radio Agricultura que "la lealtad (al Gobierno) no es obsecuencia".

La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, criticó en T13 Radio la postura de Tohá y señaló que "no solo reconozco el aporte que hicimos, sino que también tengo capacidad de crítica de ello. Pero no me desapego a la historia que he vivido yo misma, no me parece lo correcto".

En respuesta, la exministra del Interior dijo: "Yo vengo de una historia con la que no estoy nada desapegada, que incluye el actual Gobierno, el de la presidenta Bachelet, del presidente Lagos, del presidente Frei, en el que participé también como asesora, y en varias roles, digamos, no tan relevantes, pero igual participé activamente en la lucha contra la dictadura".

"Yo vengo de toda esa lucha y no me desapego nada de ellas, pero creo que Chile en el futuro lo que requiere es una nueva etapa, una nueva forma de llevar el liderazgo político, que nos ponga detrás a todos como sociedad de un proyecto nacional, de una nueva etapa de nuestro desarrollo. No creo que debamos repetir las fórmulas de los últimos gobiernos", aseveró.

Ejecutivo no lo ve como un "distanciamento"

Parte de las críticas de Tohá hacia el actual Gobierno también apuntaron a que la seguridad no fue prioridad en los inicios del Mandato, lo que generó las reacciones del Ejecutivo.

El vicepresidente Álvaro Elizalde aclaró que "a veces determinadas declaraciones se plantea que pudieran generar algún tipo de controversia, pero si uno analiza lo que se ha declarado en el tiempo, no hay contradicciones. La ex ministra Tohá declaró hace un par de días lo mismo que había declarado como ministra de Interior en el cargo.

"Yo no lo interpreto como un distanciamiento porque corresponde a un diagnóstico y a un análisis que se hizo en su oportunidad. ¿Qué es lo relevante? Que el Presidente Boric tomó la decisión de hacer esto una prioridad y esa decisión ha sido tan clara que esto se ha expresado en acciones concretas", aseveró.

Por otro lado, el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, manifestó no considerarse una continuación del Gobierno y apuntó a que su participación fue sectorial a través del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

En tanto, desde el Frente Amplio, el candidato Gonzalo Winter se limitó a denominarse como adherente y orgullos de la actual Administración, pese a que en un principio se consideró una continuidad.