Tohá y su candidatura: "El Socialismo Democrático debe representar una propuesta de país"

La carta presidencial del PPD, Carolina Tohá, señaló este jueves en su primer acto como candidata presidencial que su postulación busca generar una propuesta desde el Socialismo Democrático que en las últimas elecciones "no la logrado llegar a la papeleta" en las elecciones.

La militante del PPD renunció el martes a la cartera de Interior para emprender su carrera a La Moneda y, tras su participación en el diálogo ciudadano "Juntas transformamos Renca" para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en esa comuna, manifestó que "es importante que, en estos comicios, el Socialismo Democrático represente una propuesta de país".

La coalición "es una corriente de la política chilena que es muy importante, (aunque) por distintas razones, en las últimas dos elecciones presidenciales, no ha logrado formular una propuesta para llegar a la papeleta. Eso no ha sido bueno no sólo para la alianza, sino tampoco para Chile", expresó Tohá.

"(Ahora), si no soy yo (quien represente a Socialismo Democrático) y es otra persona, bueno, que sea la que encontremos mejor, pero la idea es que esté la propuesta arriba de la mesa para que postule a una primaria, la gane y llegue a ser una carta a la primera vuelta", añadió la otrora titular de Interior.

"Heredo la historia del progresismo, pero (mi proyecto) es algo distinto y nuevo"

Tohá también afirmó ser "heredera" de los programas de "la historia del progresismo en Chile: de la expresidenta (Michelle) Bachelet, de (el exmandatario) Salvador Allende, de mi padre (José Tohá), del expresidente (Ricardo) Lagos, del movimiento estudiantil del que fui parte, de las luchas sociales", entre otras cosas.

Sin embargo, enfatizó en que "es importante pensar que un proyecto presidencial se hace mirando el presente y el futuro del país. La historia que uno tiene te alimenta, pero con eso se tiene que construir algo hacia adelante, pensar en un Gobierno para una nueva etapa".

"Son todos alimentos para formular un futuro y ese futuro tiene algo de eso, pero no es pura continuidad. Es algo distinto, nuevo", remarcó.

En cuanto al eventual apoyo de la exmandataria, a la espera de una definición del PS, añadió que "nunca he tenido duda de que la Presidenta Bachelet va a respaldar a los candidatos que defina el sector. Ella quiere representar la unidad de este sector, me parece lo más razonable, y no hubiera esperado nunca otra cosa".

En la misma línea, añadió que "creo que el Presidente Boric va a ser parecido a la Presidenta Bachelet" conocidos los resultados de la primaria: "Tiene un partido que no es el mío, pero estoy segura de que vamos a converger y a encontrarnos en esto".

"La DC tiene muchos puntos en común" para formar primaria amplia

Consultada sobre la negativa de la Democracia Cristiana a participar en una primaria presidencial con el Partido Comunista -luego de que el presidente de la DC, Alberto Undurraga, afirmara que ambos partidos tienen proyectos políticos distintos-, Tohá sostuvo que la tienda de centro "tiene muchos más puntos en común".

"(La DC) tiene valores, tiene una historia en la que ha estado unida mil veces con el progresismo, con las fuerzas políticas de la centroizquierda. Claro, también hay diferencias y desencuentros, (pero) hay un punto que hay que escuchar de ellos, y es que necesitan estar en un lugar fundamental (dentro de una futura alianza de Gobierno)", dijo la exvicepresidenta de la FECh.

Por lo tanto, si bien la historia del partido con los gobiernos de la Concertación "no es perfecta -como cualquier otra-, esos temores válidos de la DC creo que se deberían diluir para priorizar la construcción de una mayoría", opinó Tohá.

"No estoy para cerrar puertas ni colocar líneas rojas (a partidos del sector frente a una primaria). Ninguna de esas cosas me gustan. Hay que hacer una primaria lo más amplia y competitiva posible", concluyó la otrora ministra.