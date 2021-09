Tras el debate, Sichel negó ser lobbista y Kast criticó volubilidad frente a cuarto 10%

El rendimiento del candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, en el primer debate televisado frente a las presidenciales ha sido objeto de críticas en las últimas horas, por su aparente incomodidad incluso al momento de responder a quienes no son sus adversarios directos, como es el caso del abanderado de Unión Patriótica, Eduardo Artés.

Este jueves, el independiente dijo estar conforme con lo presentado, insistiendo en que los cuestionamientos a su persona provienen de "la vieja política", al tiempo que no dejó pasar temas a los que no respondió de inmediato o simplemente no replicó anoche, partiendo por la acusación de Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) de que es un lobbista, por su paso por Burson Marsteller entre el 2011 y el 2013.

Sichel niega ser lobista: "fui director de asuntos públicos, no entender la diferencia entre asuntos públicos y lobby es peligroso. Tenemos un registro de lobby entonces desafío a cualquiera a que encuentre una reunión de lobby en la q haya participando". @Cooperativa — Kassandra (@kasswg) September 23, 2021

"Fui director de Asuntos Públicos de Burson Marsteller, nunca he dicho que no, al contrario, orgullosamente, es una empresa internacional, es una agencia de comunicaciones", explicó Sichel.

"Lo que pasa -observó- es que no distinguir la diferencia entre asuntos públicos y lobby es un poco peligroso, sobre todo no entender que tenemos un registro de lobby. Entonces yo desafío a cualquiera que encuentre una reunión de lobby en que haya participado, y no hay ninguna".

Cabe acotar que la Ley de Lobby, bajo la cual queda el registro de las reuniones de estas características, es del año 2014, y el oficialista fue director en años anteriores, y al menos bajo esa empresa, difícilmente podría existir evidencia, como indica Sichel.

Sichel post debate x lapsus de senadora Yasna Provoste:"Me llamé Sebastián Iglesias y me cambié porque me daba vergüenza alguien que golpeaba a mi madre. Pido respeto". @Cooperativa pic.twitter.com/NTlYwlx1VX — Kassandra (@kasswg) September 23, 2021

Por otro lado, se refirió al lapsus de la senadora Provoste, quien lo llamó "Sebastián Piñera" al hablar de pensiones: "Lo que puede ser un lapsus -que era una broma, porque eso no fue un lapsus, fue intencional-, a veces puede ser indigno para alguien".

"Me cambié ese apellido porque me daba vergüenza llamarme Iglesias, por los problemas que tuve con alguien que golpeaba a mi madre y me llamo Sichel porque conocí a mi padre, y por lo tanto pido respeto", remató el ex DC.

KAST REPROCHA A BORIC Y PROVOSTE POR APOYO AL CUARTO 10%

Desde la derecha, coinciden en que gracias al formato del debate, el candidato republicano, José Antonio Kast, salió bien parado al poder interpelar a sus contrincantes, especialmente a quienes llama sus principales rivales: Provoste y el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Entre quienes destacaron su desempeño estuvo el ex ministro y actual senador Claudio Alvarado (UDI), asegurando que "claramente anoche Kast le dio una lección a Sichel de cómo ir a buscar al electorado de derecha, además lo hizo con tranquilidad, pachorra, seguridad y con astucia".

Por su parte, el ex gremialista insistió en sus reparos a los abanderados de centroizquierda, en particular después de que ratificaran su apoyo al cuarto retiro de las AFP: "Ayer quedó reflejado que hay dos candidatos a la Presidencia que cambiaron su posición, y por eso es tan importante que le exijamos a los que van a la Presidencia que hablen con la verdad y mantengan una línea".

"Algunos dicen que 'uno puede ir cambiando', pero no se puede cambiar en todas las cosas que se plantea y buscar siempre acomodarse a lo que dicen las encuestas", cuestionó el ex diputado.

Asimismo, advirtió que "la ciudadanía está preocupada porque hay un proyecto de ley, de la misma la candidata Yasna Provoste, que llama a nacionalizar, a traspasar los fondos individuales de las personas a una gran cuenta que va a manejar el Estado".