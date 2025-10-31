Últimas encuestas pre "blackout" legal suben a Kaiser al podio

Las encuestas presidenciales publicaron este viernes sus últimos resultados antes de que comience el denominado "blackout" -la prohibición legal de difundir sondeos a 15 días de una elección-, que confirman el liderato de Jeannette Jara en primera vuelta, y muestran movimientos en la disputa entre las derechas.

Según Data Influye, la exministra tiene el primer lugar con el 27% de las preferencias, seguida por el abanderado republicano, José Antonio Kast, con 20%; la carta nacional libertaria, Johannes Kaiser, con 13%; y la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 11%.

En el sondeo, además, el 41% afirma que votaría por el mismo pacto político en los comicios presidenciales y parlamentarios.

Black&White indica que Jara encabeza con el 30%, mientras que Kast aparece en segundo lugar con 23%; Kaiser con 20% en el tercer puesto; y después Matthei con 17%.

Sin embargo, respecto a la segunda vuelta presidencial, tanto Matthei como Kast vencerían a Jara, con un 53% y 55% de las preferencias, respectivamente.

Criteria, en tanto, reveló que Jara lidera en primera vuelta con 27%, seguida por Kast con 23%, Kaiser con 15% y Matthei con 14%.

En un eventual balotaje, sin embargo, Jara perdería contra Kast, Kaiser y Matthei, aunque lograría un triunfo contra el candidato del PDG, Franco Parisi.

La Cosa Nostra, por su parte, ubica a Jara en el primer lugar de las menciones en primera vuelta con el 33,5%, mientras que Kaiser y Matthei presentaron un empate de 19,3%. Kast, en tanto, aparece con 17,7%.

En una segunda vuelta, no obstante, Jara volvería a perder contra Kast (44%-56%) y Matthei (39%-61%).