Vicepresidente de RN pide apoyar a Sichel en desmedro de Desbordes

El vicepresidente de Renovación Nacional (RN), el diputado Tomás Fuentes, presentó una carta en la mesa directiva que pide abrir la posibilidad de poder apoyar al precandidato presidencial independiente, Sebastián Sichel.

Este fin de semana, en un consejo general extraordinario y con 269 votos a favor y 87 en contra, RN eligió a Mario Desbordes como abanderado y este lunes asistió a la sede partido para abordar problemáticas en la interna.

Al ser consultado por posibles sanciones a los militantes que quieran apoyar a Sichel, el ex timonel indicó que "hay una mayoría pequeña que está planteando eso, porque se ha pretendido dar a entender que hay una cantidad importante de consejeros, de militantes, de alcaldes o de parlamentarios que estuvieron en esta posición, no es cierto".

"Nunca se ha concedido libertad de acción en la presidencial porque uno tiene obligaciones cuando es militante, pero lo más importante: quiero transmitir que me pidieron por escrito (...) que quedara muy claro la obligación que tiene la gente que está en un partido político de apoyar a sus candidatos. Ahora es distinto si voy a pedir que los sancionen, cada uno verá lo que hace, cada uno tendrá que atenerse, yo no me voy a prestar para los shows que están haciendo algunos", criticó.

"Cada uno verá lo que hace, cada uno tendrá que atenerse. Yo no me voy a prestar para los show que están haciendo algunos", sentenció.

LA EXPLICACIÓN DE FUENTES

En esta línea, el diputado Fuentes entregó una carta firmada por más de 300 militantes "donde adjuntamos el acta de la mesa directiva del 2017, donde si bien no aparece la expresión "libertad de acción", sí aparece la expresión "no serán sancionados aquellos militantes que no trabajen por el candidato del partido y lo hagan por Manuel José Ossandón".

Y agregó que "queremos reemplazar, de la misma frase: "No serán sancionados los militantes y dirigentes del partido que trabajen por la candidatura del independiente Sebastián Sichel". La verdad que Mario acostumbra a hacer caricaturas siempre y ninguneos constantes, él siempre dijo es un diputado el que pide libertad de acción", señaló.

Además, indicaron que ven con preocupación que el 30 por ciento de los consejeros no se pronunciaran respecto a la candidatura de Desbordes, es decir, cerca de 100 personas no estuvieron de acuerdo con apoyar su carrera por La Moneda.