Progresismo busca retomar diálogo con Socialismo Democrático para evitar acercamiento con la derecha

Versiones encontradas existen en los partidos del oficialismo luego del quiebre de la alianza, ya que se ha filtrado que la derecha buscaría acercarse al Socialismo Democrático y a la Democracia Cristiana para lograr una mayoría en la Cámara de Diputados.

Ante esta posibilidad, el jefe de la bancada DC, Héctor Barría, llamó a hablar en la centroizquierda "ojalá sin exclusiones, pero si ya no hay diálogo, no hay acuerdos, no podemos tampoco seguir esperando, quedarnos mirando como pasan las oportunidades de incidir, por fuera de la ventana".

Desde el PC, Alejandra Placencia dijo que "he escuchado estos rumores, pero nos parecen bastante extraños, porque un acuerdo de este tipo impacta en el énfasis legislativo y las prioridades políticas, y no veo de qué manera la agenda de la izquierda y el progresismo pueda coincidir con la de la ultraderecha".

"Es evidente que la derecha intentará tener mayorías para cumplir con sus objetivos. Si eso llegara a pasar, los únicos que ganan son los que gobernarán con José Antonio Kast", manifestó.

Quien también realizó un balance sobre la situación actual del oficialismo fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien recordó que "no somos el único gobierno que le ha tocado cerrar su periodo con contingencia, terremoto y tsunami, la pandemia que tuvo que administrar hasta el último momento el gobierno anterior, entre otras cosas. Entonces, cuando uno está cerrando el periodo de gobierno no quiere decir que por ese cierre el país se paralice o no pasen cosas o no hayan problemas".

"Lo importante es que el gobierno las enfrenta hasta el último día de su mandato y no renuncia ni a su agenda legislativa, ni renuncia a enfrentar las emergencias, las contingencias, sino que se despliega hasta el último momento", agregó.