Ante el proceso para una nueva Constitución, Constanza Schönhaut, ex secretaria general del Movimiento Autonomista y hoy parte de Convergencia Social, sostuvo en El Primer Café que "una Constitución no es el fin, es las bases de una nueva sociedad y, por tanto, eso no reemplaza la política". Schönhaut pidió manejar las expectativas respecto a una nueva Carta Magna porque "no nos va a resolver todos las problemas, pero sí nos va a dar nuevas reglas decididas democráticamente".

