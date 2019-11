La subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González, rechazó en El Primer Café la demanda por una asamblea constituyente y afirmó que "la Constitución no va a resolverle, en un acto refundacional, los problemas a todos los chilenos. Lamentablemente, mucha gente cree que hacer un acto refundacional de la Constitución va a venir a resolverle todos los problemas, y eso no es así. No es así", enfatizó.

LEER ARTICULO COMPLETO