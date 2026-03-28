Andrea Balladares presidirá RN en un hito de liderazgo femenino

Renovación Nacional (RN) ratificó este sábado a la senadora Andrea Balladares como su nueva presidenta, en un nombramiento que la convierte en la primera mujer en liderar la colectividad en sus casi 39 años de existencia.

La jornada de elecciones internas, que se desarrolló bajo la modalidad de lista única, consolidó también a la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell como la secretaria general del partido, conformando así una directiva con liderazgo femenino en dos de sus cargos más estratégicos por primera vez en su historia.

Según se informó, el proceso electoral convocó a cerca de 10 mil militantes que acudieron a una de las 120 mesas habilitadas en las 16 regiones del país.

La lista "El futuro nos une" fue la única en contienda, asegurando la conducción partidaria hasta 2028. (FOTO: ATON)

La lista "El futuro nos une" obtuvo el respaldo para dirigir RN durante los próximos dos años, hasta 2028, sucediendo en la presidencia al ahora exsenador Rodrigo Galilea.

La nueva mesa directiva asumirá sus funciones el próximo 25 de abril en el Consejo General del partido.

En sus primeras declaraciones tras la ratificación, Balladares agradeció "a los que confiaron en nosotros, porque si algo tiene que marcar la diferencia, esta nueva etapa es la unidad. Chile se une y Renovación Nacional se une pensando en el futuro".

"Aquí no sobra nadie, todos somos necesarios. Nuestro desafío es grande, conseguir fortaleciendo y ofreciendo un proyecto de gobierno serio, responsable y que dé respuestas concretas", enfatizó.

Unir y proyectar la fuerza partidista para responder a las urgencias nacionales, metas de la nueva gestión. (FOTO: ATON)

La directiva nacional de RN

Además de Balladares y Martorell, la directiva nacional de RN estará compuesta por el diputado Diego Schalper como primer vicepresidente y el exministro Luis Mayol Bouchon como segundo vicepresidente.

También ocuparán vicepresidencias la diputada Ximena Ossandón, el senador Andrés Longton, los alcaldes Rodrigo Wainraihgt (Puerto Montt) y Juan Carlos Díaz (Talca), y la exdiputada Marcia Raphael.

El exdiputado Jorge Rathgeb será el tesorero de la colectividad.

La nueva presidenta de RN destacó como ejes centrales de su administración "unir y proyectar" a la tienda política para "seguir siendo el partido más grande y con más votos del país".