Bancada RN lanzó agenda de fiscalización de finanzas públicas del Gobierno de Boric

La bancada de Renovación Nacional lanzó una agenda de fiscalización al estado de las finanzas públicas luego del fin del Gobierno del expresidente Gabiel Boric, a raíz del déficit fiscal de 3,6% del PIB heredado de la Administración anterior.

Dentro de las medidas de la ofensiva, impulsarán una sesión especial con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para que exponga sobre el estado de las cuentas fiscales. Además, enviarán oficios a todos los ministerios y no descartar la creación de una comisión especial investigadora.

El diputado Andrés Celis aseveró: "No hay plata. Eso es lo que nos dejó el expresidente Boric en su gobierno. Y no lo digo yo, también lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, consejo absolutamente independiente".

"Por lo mismo, como Renovación Nacional, vamos a citar a una sesión especial. Estamos evaluando constituir una comisión investigadora. Vamos a oficiar a cada ministerio para que nos señale en qué estado están las finanzas públicas. Y también estamos evaluando querellarnos si encontramos cualquier situación culposa o dolosa", explicó.

En paralelo, el Gobierno de Kast también está llevando a cabo sus propias auditorías. El proceso, que será liderado por el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno, le dio 17 días de plazo a los servicios públicas para enviarles información sobre el uso de recursos fiscales desde el 2025 hasta el 11 de marzo de este año, con el fin de tener un catastro de cómo recibieron las cuentas públicas.

El diputado Jorge Brito (FA) señaló a Cooperativa que "me encantan las auditorías porque me encanta la rendición de cuentas. En Chile tenemos que fortalecer la rendición de cuentas del Estado a la ciudadanía".

"Sin embargo, esa auditoría no puede ser tomada a la chacota. Y me parece que una auditoría interna, como se ha anunciado, que la llevarán adelante los mismos subsecretarios y ministros del Presidente José Antonio Kast al mismo momento en que intentan llevar adelante todos estos anuncios económicos que han realizado, me parece que es poco responsable. Lo que necesitamos es una auditoría externa por parte de una empresa u organización auditora de prestigio internacional", reparó.

PDG calificó aumento de sueldo a asesores de "incoherente"

Por otro lado, sigue la controversia por el oficio emitido por la Dirección de Presupuestos que aumenta el sueldo a los asesores presidenciales y ministeriales. La modificación subió la remuneración bruta máxima de asesores presidenciales a más de $9.900.000, es decir, cuatro millones y medio más que en la Administración anterior.

La misiva tiene tres condiciones que deben cumplir los asesores para recibir el sueldo bruto máximo: tener un título de carrera de al menos 8 semestres, tener experiencia profesional no inferior a 10 años y tener un magíster o doctorado impartido por una institución acreditada por el Estado.

Ante esto, la diputada del Partido de la Gente, Tamara Ramírez, apuntó que "nos parece preocupante que mientras muchas familias chilenas siguen enfrentando dificultades económicas, el Gobierno opte por aumentar de manera significativa el tope de los sueldos de los asesores del presidente y de los ministros".

"Estamos hablando de incrementos que superan los 4 millones de pesos respecto de la Administración anterior, lo que no da una buena señal en materia de austeridad y prioridades. Ahora bien, el aumento en los requisitos para acceder a esos cargos puede ser entendible en términos de profesionalización del Estado, pero eso no justifica por sí solo alzas tan altas", planteó.

En ese sentido, señaló que "aquí lo importante es encontrar un equilibrio. Necesitamos buenos profesionales en el sector público, sí, pero también coherencia con la realidad que viven millones de chilenos".