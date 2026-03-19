"Caiga quien caiga": Gobierno de Kast inicia auditoría a la Administración Boric

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast tendrá este viernes la instalación y primera sesión del Comité de Auditorías, un organismo encargado de realizar una revisión interna sobre el estado en que entregó la administración de Gabriel Boric los diversos ministerios.

Según se detalló, la conformación de este comité incluye a la subsecretaria general de Presidencia, Constanza Castillo; el subsecretario de Interior, Máximo Pavez; el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; y el representante del Presidente, Francisco Riveros.

"A partir de mañana comienza el trabajo formal de nuestro equipo de auditoría y revisión fiscal. Habrá objetivos, lineamientos y plazos que vamos a ejecutar", confirmó la ministra vocera, Mara Sedini.

La ministra vocera, Mara Sedini, afirmó que los hallazgos obtenidos serán divulgados públicamente, independientemente de las repercusiones que puedan acarrear para cualquier implicado. (FOTO: ATON)

En esta línea, advirtió que "puede que algunos se incomoden y que otros se sorprendan con los hallazgos que vamos a descubrir. Lo que no vamos a hacer es ocultar la verdad".

"Los chilenos exigen transparencia y rendición de cuentas, y eso es lo que impulsaremos: caiga quien caiga", cerró la secretaria de Estado.

La primera sesión de este comité está programada para el mediodía de este viernes.