Diputados RN presentan reforma para que presidenciables se comprometan con la democracia

Diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley para exigir que los candidatos a la Presidencia suscriban una declaración de su compromiso con la democracia.

La iniciativa, en concreto, plantea que una candidatura presidencial no puede sostenerse en la ambigüedad en cuanto a rechazar de forma categórica la violencia como acción política. Además, que las cartas a La Moneda obliguen a rechazar los gobiernos autoritarios en distintos lugares del mundo.

El diputado Frank Sauerbaum apuntó que "frente a tanta ambigüedad que han tenido los candidatos, particularmente de izquierda, parece conveniente este gesto que busca establecer que no hay matices en la defensa de los derechos democráticos, porque en Chile el presidente no puede, en base a confusiones ideológicas, apoyar regímenes donde los ciudadanos no son libres".

En una línea similar, su par Arturo Longton aseveró que "creemos fundamental, a la luz de las declaraciones de Eduardo Artés, que esto sea establecido en la ley orgánica como condición para ser candidato presidencial, reforzando el principio constitucional de que ningún candidato va a promover por ningún medio la violencia o salirse del orden constitucional".

"Son principios básicos de una democracia liberal y representativa que, lamentablemente, algunos han puesto en entredicho en los últimos tiempos", enfatizó.