Corte Suprema ratificó condenas por el triple crimen de carabineros en Cañete

La Corte Suprema ratificó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Cañete, que condenó a presidio perpetuo calificado a los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, y a 17 años de cárcel a Nicolás Rivas Paillao, como autores del triple homicidio de carabineros ocurrido en abril de 2024, en esa comuna del Biobío.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó este martes los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de los victimarios, que alegaban un supuesto error en la sentencia del TOP, emitida a fines de marzo pasado.

La resolución de la Suprema no solo avala los hechos acreditados en el juicio, sino que resalta que "no se advierte vulneración de las garantías invocadas por la defensa, pues los acusados tuvieron conocimiento de los antecedentes utilizados, pudieron ejercer sus facultades procesales y no se vio afectado su derecho a defensa".

"Las medidas adoptadas respecto de los testigos reservados resultaron compatibles con las garantías del debido proceso, atendido que sus declaraciones fueron valoradas junto con otros antecedentes probatorios y no constituyeron el único fundamento de la condena", añade el documento.

El fallo condenatorio del TOP determinó que las víctimas -Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid- fueron ejecutadas y luego quemadas en el pick-up de una camioneta institucional la noche del 26 de abril de 2024.

Conocida la decisión del máximo tribunal, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, que estuvo a cargo de la causa, señaló que "me comuniqué telefónicamente con las viudas de los funcionarios de Carabineros, informándoles el resultado del proceso, y ellas manifestaron tranquilidad frente al trabajo realizado".

En cuanto a la indagatoria, el persecutor recalcó: "Fue un proceso extremadamente complejo, con muchas dificultades, pero el trabajo coordinado entre las fiscalías del Biobío y La Araucanía, junto con personal especializado de Carabineros y otros órganos del Estado, nos permitieron sortear estas dificultades y obtener medios de convicción sólidos que, en definitiva, significaron establecer la dinámica de los hechos, y no dejar lugar a dudas en la participación de las personas que fueron condenadas por este caso".